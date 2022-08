Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Sono trascorsi esattamente 382 giorni da Un anno dopo, è cambiato solo l’ordine temporale degli accadimenti ma i fari dell’Atletica Italiana restano sempre loro,. Sono trascorsi esattamente 382 giorni da quell’incredibile 1° agosto 2021 , in cui l’Italia a Tokyo in poco meno di mezzora riscrisse per sempre la storia dello sport italiano centrando un bis di ori olimpici leggendario. Se in Giappone fu Gimbo a rompere il ghiaccio e ad inaugurare una giornata di pura ed autentica magia, 54 settimane dopo all’Olympiastadion di Monaco di Baviera è stato Marcell ad iniziare la rincorsa all’oro , stravincendo la finale dei 100 metri e galvanizzando proprio capitan Tamberi che, a 6 anni dal primo trionfo, si è confermato campione d’Europa dell’alto

Nonostante l’insidiosa pioggia abbattutasi sul capoluogo della Baviera, quello di Tamberi è stato un successo mai in discussione, arrivato grazie alla solita carica di energia e divertimento per il pubblico fra fairplay coi rivali, esultanze sfrenate, esplosioni di gioia e dolci dediche alla donna della sua vita, Chiara Bontempi: con cui fra meno di un mese di un mese convolerà a nozze.

"Sa stare al mio fianco come nessuno. A Tokyo è stata indispensabile – aveva confessato qualche mese fa Gimbo, in un’intervista al Corriere della Sera – Forse perché siamo cresciuti insieme. Lei aveva 14 anni, io 17. C’è rispetto reciproco. Ha i miei stessi valori, fedeltà e onestà".

Dopo aver saltato la misura di 2 metri e 30 al secondo tentativo, Gimbo ha mostrato l’anulare della mano mimando il gesto dell’anello e alzando le mani a cuore al cielo mentre dagli altoparlanti rieccheggiava a tutto volume ‘Bello e Impossibile’ i Gianna Nannini.

Dopo quello che ho passato quest’anno è un risultato incredibile. Quando ho visto che ha cominciato a piovere, ho temuto il peggio. Ma nelle situazioni difficili trovo dentro di me una forza speciale e in più la maglia azzurra mi dà sempre una carica enorme. Bisogna sempre tener duro nei momenti difficili. Io e Jacobs? Ci stimoliamo a vicenda: l’anno scorso, a Tokyo, anche se di pochi minuti, ho vinto prima io, stavolta è toccato a lui. Ora non vedo l’ora di staccare un po’ e godermi l’addio al celibato venerdì con i miei amici. Mi avevano detto di non presentarmi senza un oro che mi avrebbero massacrato, ho mantenuto la promessa ed ora è tempo di fare festa”.

L'oro di Gianmarco Tamberi, le lacrime di papà Marco

