Tra le 21:33 e le 21:53 giapponesi, gli azzurri Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno letteralemente riscritto la storia dell'atletica italiana moderna. Due ori, Venti minuti storici, leggendari, folli.Due ori, nella finale del salto in alto e in quella, mistica, dei 100 metri piani , che fanno schizzare l'Italia al nono posto del medagliere. La rivincita più grande per "Gimbo", dopo l'infortunio prima di Rio e la gloria globale per Marcel Jacobs, il nuovo uomo più veloce del pianeta.

Una giornata da record, quella odierna. Ma quali e quanti ne sono stati battuti da questi due splendidi alfieri del Tricolore in così poco tempo? Andiamo a scoprirli insieme, con tutti i numeri di questa giornata storica.

L'abbraccio da brividi fra Jacobs e Tamberi, che festa italiana!

I NUMERI DI MARCEL JACOBS

ZERO (0)- Gli uomini italiani qualificatisi in una finale olimpica dei 100 metri piani prima di Jacobs. Inutile dire che l'Italia non era mai nemmeno salita sul podio al maschile nella gara simbolo delle intere Olimpiadi.

SESSANTUNO (61) - Gli anni passati dall'ultimo storico podio di Giuseppina Leone nei 100 al femminile ai Giochi (a Roma 1960).

SEI (6) - I centesimi migliorati dall'azzurro rispetto al precedente record europeo di 9.86 del francese Vicaut.

NOVE E OTTANTA (9.80) - Il crono con cui sono state vinte le ultime due finali olimpiche dei cento metri, rispettivamente da Sua Maestà Usain Bolt nel 2016 e dallo storico - Il crono con cui sono state vinte le ultime due finali olimpiche dei cento metri, rispettivamente da Sua Maestàe dallo storico Marcel Jacobs nel 2021

VENTISETTE (27) - Le medaglie raccolte dall'Italia fino a qui in questi Giochi. Numeri da record, con il medagliere che ci vede ora finalmente in Top-10 con i 4 ori.

SESSANTADUE (62) - Le medaglie azzurre nella storia dell'atletica ai Giochi. Soltanto due sono arrivate da questa distanza.

QUARANTUNO (41) - Bisogna risalire a Mosca 1980 per trovare due campioni azzurri capaci di vincere 2 ori olimpici nell'atletica nella stessa edizione dei Giochi Olimpici. A riuscirci furono Sara Simeoni nella finale del salto in alto femminile (26 luglio 1980) e Pietro Mennea (28 luglio 1980) capace di vincere la medaglia d'oro nei 200 metri. Tamberi e Jacobs, 41 anni dopo allo stadio olimpico di Tokyo, in un 1° agosto destinato a restare pietra miliare dello sport azzurro ci sono riusciti nello stesso giorno. Roba da pazzi!

I NUMERI DI GIANMARCO TAMBERI

CINQUE (5) - Gli anni passati da quando Gianmarco Tamberi si esprimeva su queste misure nell'alto. Era il 2016, quando a Montecarlo l'azzurro saltò 2.39 prima di infortunarsi ad un passo dalle Olimpiadi. Qualcosa di scritto nel destino.

QUATTRO (4) - Le medaglie azzurre nella storia dell'alto alle Olimpiadi. Le altre tre, sono tutte della leggendaria Sara Simeoni, con il celebre titolo del 1980.

TREDICI (13) - Gli anni passati dall'ultimo oro olimpico nell'atletica, quando nel 2008 Alex Schwarzer si impose nella 50 km di marcia.

VENTISETTE (27) - Quelli invece trascorsi da un oro che non venisse dalla strada, ma bensì da dentro lo stadio olimpico. Era l'11 agosto 1984 e Gabriella Dorio ed Alessandro Andrei trionfavano anch'essi in contemporanea in quel di Los Angeles.

SETTE (7) - Le misure consecutive saltate al primo tentativo dall'azzurro. Da 2.19 ai fatidici 2.37 metri che gli sono valsi l'oro.

