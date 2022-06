Marcell Jacobs non parteciperà alla tappa di Stoccolma della Diamond League al via questa sera alle ore 20:00. Il campione olimpico nei 100 metri ha preferito rinunciare a due settimane dai Mondiali di Eugene per alcuni dolori percepiti durante la seduta di rifinitura. "Dopo aver provato dolore ieri (mercoledì) durante l'allenamento di rifinitura e dopo un consulto con il suo staff medico, Marcell Jacobs e il suo staff hanno preso la decisione di non correre rischi e rinunciare alla gara dei 100 metri". Una pessima notizia a due settimane esatte dall'appuntamento coi mondiali di Eugene.

Ad

Seguono aggiornamenti!

Stockholm Bauhaus Galan Jacobs: "Sto molto meglio, nulla per me è stato facile" 7 ORE FA

Jacobs: "Bolt mi incorona suo erede? È incredibile!"

Stockholm Bauhaus Galan Jacobs alla Diamond League di Stoccolma: quando e dove vederlo UN GIORNO FA