“Confermarsi è più difficile rispetto a vincere”: verità inoppugnabile ingenerale, luogo comune in alcuni casi, persino eufemismo se i soggetti in questione si chiamano tormentata la loro traiettoria negli ultimi mesi e, alla luce di questo, quanto è impervia la strada per la conferma dei clamorosi trionfi di Tokyo 2020 alle porte del Mondiale in terra statunitense! Eppure sarebbe passato solamente un anno… Possiamo crederci comunque? Possiamo credere di poter rivivere scene come queste? : verità inoppugnabile ingenerale, luogo comune in alcuni casi, persinose i soggetti in questione si chiamano Marcell Jacobs Gianmarco Tamberi . Già, quanto è statanegli ultimi mesi e, alla luce di questo, quanto è impervia la strada per la conferma dei clamorosi trionfi di Tokyo 2020 alle porte del Mondiale in terra statunitense! Eppure sarebbe passato solamente un anno…

L'abbraccio da brividi fra Jacobs e Tamberi, che festa italiana!

Ad

Jacobs, quanti guai fisici!

Mondiali di Atletica Come sta Jacobs? Camossi: "Marcell può fare grandi cose a Eugene" 3 ORE FA

un’Odissea o quasi: il prolungato forfait di fine stagione 2021, il trionfo mondiale indoor a Belgrado, certo, ma anche il calvario successivo , l’infortunio al bicipite sinistro dopo il Meeting di Savona che lo ha tenuto fermo un mese e infine il fastidio al gluteo sinistro che lo ha obbligato a marcare visita al Meeting di Stoccolma. Dopo il duplice e quasi surreale trionfo di Tokyo: il prolungato forfait di fine stagione 2021, il trionfo mondiale indoor a Belgrado, certo, ma anche il con la gastroenterite di inizio maggio che lo ha costretto al ricovero in ospedale , l’infortunio al bicipite sinistro dopo il Meeting di Savona che lo ha tenuto fermo un mese e infine il fastidio al gluteo sinistro che lo ha obbligato a marcare visita al Meeting di Stoccolma.

Le apparizioni stagionali outdoor sono due - Savona (10.04) e i Campionati Italiani (10.12) – e sono coincise con altrettante vittorie ma di riscontri cronometrici sotto la fatidica soglia dei 10 secondi manco l'ombra: la lista stagionale mondiale non è certo benevola il 9.80 di Tokyo sembra quasi un ricordo tanto sfolgorante quanto lontano...

Jacobs oro storico nei 100 metri! Rivivi la gara

La lista mondiale di ingresso a Eugene

ATLETI TEMPO 1) KERLEY 9.76 2) BROMELL 9.81 3) OMANYALA 9.85 3) BRACY 9.85 3) BLAKE 9.85 6) SEVILLE 9.86 6)WILLIAMS 9.86 8) COLEMAN 9.87 9) AZAMATI 9.90 9) HALL 9.90 .... ... 40) JACOBS 10.04

Tamberi, che caos!

Il discorso nel caso di “Gimbo” è leggermente diverso ma ugualmente complicato: anche per il campione olimpico di salto in alto i guai fisici hanno minato il percorso di avvicinamento al Mondiale - un problema muscolare alla gamba sinistra, quella di stacco, ha richiesto addirittura il consulto con il luminare Hans Mueller Wohlfahrt – ma forse questo non rappresenta la principale fonte di incertezza. Già, perché la scelta di separarsi professionalmente dal papà-allenatore Marco – poi sconfessata grazie anche ai buoni uffici della Federazione – ha destato più di una preoccupazione sul versante "tecnico": il ragazzo vive un periodo turbolento, non è sereno, così come il plateale vaffa lanciato all’indirizzo di Fassinotti agli Assoluti testimonia. Un gesto non da Gimbo, se un pizzico abbiamo imparato a conoscerlo…

Tamberi: "Haters? Io senza filtri ed esposto a critiche"

Il palmares di Gimbo

Olimpiadi: Tokyo 2020

Mondiali Indoor: Portland 2016

Europei: Amsterdam 2016

Europei Indoor: Glasgow 2019

Assoluti: 2012/2014/2016/2018/2020/2022

Assoluti Indoor: 2016, 2019

Mondiali: /

Perché crederci

Le liste parlano chiaro, ma le liste non dicono tutto fortunatamente: conta essere presenti nel momento, conta essere agonisti quando la posta in palio sale davverpo, ovvero il giorno di batterie e finali…. E se Tamberi agonista lo è sempre stato, Jacobs lo è diventato a tutti gli effetti grazie a un profondo lavoro con il proprio mental coach. E se le liste stagionali mondiali relegano i due campioni olimpici regnanti ad outsider extra lusso, forse e paradossalmente questo non rappresenta necessariamente un dato negativo: potrebbe togliere un po’ di pressione alle nostre due punte supreme della Nazionale... Vada come vada, siamo sicuri daranno il fantomatico 110%. Questione di doppia elica del loro DNA.

Gli ori meravigliosi di Jacobs e Tamberi: che festa a Casa Italia

Mondiali di Atletica Mei: "Jacobs è di un altro pianeta. Tamberi si nutre di emozioni" IERI A 12:51