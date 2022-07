Ai Mondiali indoor di Belgrado ha vinto la medaglia di bronzo con 2,31. Un altro ottimo risultato lo ha siglato al Meeting di Ostrava : 2,30. Qua e là però anche prestazioni non da campione olimpico in carica: a Doha si è fermato a 2,20 , a Trieste a 2,15. C’è stato poi anche tanto altro. Il "vaffa" a Fassinotti nei Campionati Italiani Assoluti di Rieti, che è stato presto dimenticato anche per via delle sue scuse. In questa vigilia dei Mondiali di Eugene (USA), che andranno in scena dal 15 al 24 luglio, tiene banco invece la notizia della separazione dal papà allenatore . L’atleta anconetano aveva annunciato questa decisione poi ha fatto dietrofront dunque il padre lo seguirà ancora, almeno per i Mondiali. A questo elemento di incertezza si aggiunge poi una condizione fisica non ottimale., tra sartorio e quadricipite, all’altezza dell’inserzione. Si è fatto visitare da un luminare tedesco a Monaco di Baviera. La speranza è che sia tutto passato.