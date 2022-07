Italia di coach Gianmarco Pozzecco! Gli Azzurri superano infatti 91-82 i Paesi Bassi nell'ultimo turno del Gruppo H delle qualificazioni europee ai Mondiali 2023, conquistando così il primato ai danni dell'Islanda per una miglior differenza canestri nello scontro diretto con la nazionale di Craig Pedersen. L'Italbasket chiude il girone con 3 successi e una sconfitta, risultati che verranno portati anche nella fase successiva, dove le avversarie saranno Georgia, Ucraina e la Spagna di Sergio Scariolo. Sul parquet del Topsportcentrum brilla Simone Fontecchio, autore di 22 punti (17 nel 1° tempo) seppur frenato dai falli nella ripresa del match, ma grande prova individuale anche per Paul Biligha. Il centro dell'dominante in difesa e firma canestri pesantissimi, chiudendo con 10 punti (5/5 da due) e 6 rimbalzi. Agli Orange Lions di coach Maurizio Buscaglia non bastano invece i 30 punti di un indemoniato Yannick Franke ( Buona la "vera" prima per l'di coach Gianmarco Pozzecco! Gli Azzurri superano infatti 91-82 inell'ultimo turno del Gruppo H delleeuropee ai, conquistando così ilai danni dell'per una miglior differenza canestri nello scontro diretto con la nazionale di Craig Pedersen. L'Italbasket chiude il girone con 3 successi e una sconfitta, risultati che verranno portati anche nella, dove le avversarie sarannoe ladi Sergio Scariolo. Sul parquet del Topsportcentrum brilla, autore di(17 nel 1° tempo) seppur frenato dai falli nella ripresa del match, maindividuale anche per. Il centro dell' AX Armani Exchange Milano e firma canestri pesantissimi, chiudendo con 10 punti (5/5 da due) e 6 rimbalzi. Aglidi coach Maurizio Buscaglia non bastano invece idi un 5/8 da tre ).

Ad

La partita

Basket Paesi Bassi-Italia 81-92, rivivi il LIVE-Blogging della partita 3 ORE FA

Fontecchio, il quale realizza break personale di 0-8. La nazionale allenata da Buscaglia vive invece soltanto sul talento cristallino di Keye van der Vuurst de Vries, col playmaker classe 2001 che realizza tutti i punti (7) degli Orange Lions a metà 1° quarto. L'Italia gioca una Pallacanestro molto godibile, cercando di correre in transizione appena ne ha possibilità e difendendo molto bene il proprio pitturato. Stefano Tonut sostituisce Fontecchio in termini di produzione offensiva, ma i Paesi Bassi si riportano a contatto sfruttando le sfuriate di Worthy De Jong, per chiudere in ritardo di sole 5 lunghezze (17-22) i primi 10' di partita. Coach Pozzecco comincia allora a sfruttare un po' la panchina, dando spazio anche a John Petrucelli: il giocatore della impiegato da italiano nella prossima LBA Serie A, visto che a termini di regolamento mancava ancora il suo esordio con l'Azzurro in una competizione ufficiale. Paul Biligha si conferma invece preziosissimo a rimbalzo e in difesa, volando letteralmente sulla testa dei giganteschi lunghi avversari per conquistare extra-possessi importanti che ampliano il divario (33-41). L'Italbasket sembra in controllo, ma i padroni di casa ritrovano il tiro pesante, specie con Franke (14 punti con 3/3 da tre nel 2° quarto) e Olaf Schaftenaar, per rimettersi nuovamente in scia. Fontecchio torna allora a macinare canestri (17 punti a metà gara) e la coppia Polonara-Spissu realizza le triple che tengono avanti l'Italia, col lungo del Fenerbahce che brucia la sirena dell'intervallo lungo coi tre punti del 43-54 a tabellone. L'inizio è tutto per, il quale realizza giocate alla Kevin Durant e spezza subito l'inerzia del match in favore degli Azzurri con un. La nazionale allenata da Buscaglia vive invece soltanto sul talento cristallino di, col playmaker classe 2001 chedeglia metà 1° quarto. L'Italia gioca una Pallacanestro molto godibile, cercando diappena ne ha possibilità e difendendo molto bene il proprio pitturato.sostituisce Fontecchio in termini di produzione offensiva, ma i Paesi Bassi si riportano a contatto sfruttando le, per chiudere in ritardo di solei primi 10' di partita. Coach Pozzecco comincia allora a sfruttare un po' la panchina, dando spazio anche a: il giocatore della Germani Brescia potrà così esserenella, visto che a termini di regolamento mancava ancora il suo esordio con l'Azzurro in una competizione ufficiale.si conferma invece preziosissimo, volando letteralmente sulla testa dei giganteschi lunghi avversari per conquistareche ampliano il divario (33-41). L'Italbasket sembra in controllo, ma i padroni di casa ritrovano il, specie con(14 punti con 3/3 da tre nel 2° quarto) e, per rimettersi nuovamente in scia.torna allora a macinare canestri () e la coppiarealizza le triple che tengono avanti l'Italia, col lungo del Fenerbahce che brucia la sirena dell'intervallo lungo coi tre punti dela tabellone.

Datome: "Ho pianto di gioia, finalmente uno Scudetto a 34 anni!"

A inizio ripresa, la qualità nel gioco scema decisamente e i Paesi Bassi non segnano per oltre 3'. L'Italia però non ne approfitta appieno e riesce a realizzare soltanto un mini-break (0-4) che la spinge fino al provvisorio massimo vantaggio di serata (43-58). Gli Azzurri esauriscono troppo presto il bonus falli di squadra, concedendo così tanti viaggi in lunetta agli Orange Lions che riescono un po' a equilibrare la serie incredibile di palle perse (16 al 25'). Sul -16, la nazionale di coach Buscaglia si rivitalizza improvvisamente, trascinata dal solito Franke: la stella dei padroni di casa segna 7 punti consecutivi e ricuce lo strappo fino al 57-65. Tocca allora a Biligha firmare grandi giocate in entrambe le metà campo e, insieme alla triplona di Spissu, rilanciare un po' l'Italia a fine 3° quarto (64-72), anche se l'inerzia sembra passata nelle mani degli avversari. Il centro di Milano è fondamentale anche nell'ultima frazione di gioco, accettando qualsiasi cambio difensivo e realizzando canestri pesantissimi per i sogni di gloria Azzurri. Fontecchio ritrova il parquet dopo i due falli in attacco che lo hanno estromesso provvisoriamente dal match, ritornando a mostrare lampi di talento devastante, mentre Polonara e Spissu chiudono una grande serata con 15 punti a testa e controbilanciano le triple di Franke per il successo dell'Italia. La Nazionale vince e convince, al netto di qualche blackout fisiologico in sfide di questo genere e delle 18 palle perse messe a referto, chiudendo col 68% da due e il 39% abbondante da tre punti.

Gianmarco Pozzecco si emoziona al bentornato della Dinamo Sassari

Il tabellino

Paesi Bassi - Italia 81-92

Paesi Bassi : Franke 30, van der Vuurst de Vries 7, Williams 7, De Jong 12, Ververs 2, Kherrazi, Van der Mars 2, R. Schaftenaar 1, Edwards 4, O. Schaftenaar 9, Haarms 7, Kok. All . Buscaglia.

: Franke 30, van der Vuurst de Vries 7, Williams 7, De Jong 12, Ververs 2, Kherrazi, Van der Mars 2, R. Schaftenaar 1, Edwards 4, O. Schaftenaar 9, Haarms 7, Kok. . Buscaglia. Italia: Spissu 15, Della Valle, Biligha 10, Tonut 9, Fontecchio 22, Tessitori 4, Ricci 3, Baldasso n.e., Polonara 15, Pajola, Datome , Petrucelli 3. All. Pozzecco.

Basket Pozzecco ufficializza: "Hackett e Belinelli non saranno agli Europei" 25/06/2022 A 21:16