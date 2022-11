con il LIVE-Blogging di Georgia-Italia, gara valida per la quarta giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri si presentano alla Tbilisi Arena reduci dal 5-2, lasciando la Roja sola in testa (6-1) e ormai a un passo dalla qualificazione. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento, gara valida per la quarta giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri si presentano alla Tbilisi Arena reduci dal ko incassato venerdì sera a Pesaro contro la Spagna di coach Sergio Scariolo. La sconfitta ha fatto scivolare l'Italbasket al secondo posto in classifica con un record di, lasciando la Roja sola in testa (6-1) e ormai a un passo dalla qualificazione.

4-3, proprio come la stessa Islanda. Ricordiamo che accedono alla fase a gironi dei Mondiali le prime tre classificate di ogni raggruppamento. con una vittoria grazie al vantaggio nello scontro diretto, ma un ko la costringerebbe a rimandare pericolosamente la questione alla finestra di febbraio, quando chiuderà la seconda fase ospitando l'Ucraina e giocando in trasferta in Spagna. La Georgia è l'avversario più temibile alle spalle degli Azzurri. Il successo esterno contro l'Islanda ha portato la formazione caucasica al terzo posto con un bilancio diproprio come la stessa Islanda. Ricordiamo che accedono alla fase a gironi dei Mondialidi ogni raggruppamento. L'Italia può staccare il pass già oggi grazie al vantaggio nello scontro diretto, ma un ko la costringerebbe a rimandare pericolosamente la questione alla finestra di febbraio, quando chiuderà la seconda fase ospitandoe giocando

Il LIVE-Blogging di Georgia-Italia

Le parole pre-partita di Marco Spissu: "Sarà un esame importante. Se vinciamo, siamo al Mondiale. Se va male, avremo altre due partite per qualificarci. Sappiamo dove possiamo colpirli. L'importante è rimanere concentrati".

Le parole pre-partita di Nico Mannion: "Sarà durissima. Ad agosto abbiamo vinto, ma la Georgia è un'ottima squadra e il successo in Islanda l'ha rimessa in corsa. Ora siamo in una posizione difficile: dovremo partire forte, come se non avessimo nulla da perdere".

La Georgia non avrà a roster Goga Bitadze e Sandro Mamukelashvili, impegnati oltreoceano tra NBA e G-League, ma potrà comunque schierare una squadra di tutto rispetto, con diversi elementi di qualità ed esperienza internazionale: George Tsintsadze, Duda Sanadze, Toko Shengelia (reduce da una super-prova da 27+11 rimbalzi in Islanda), l'eterno Giorgi Shermadini e il naturalizzato Thad McFadden, giocatore difficilissimo da marcare.

Come sappiamo, sono soltanto 7 i giocatori presenti a Eurobasket a disposizione di coach Gianmarco Pozzecco oggi: Marco Spissu, Nico Mannion, Paul Biligha, Pippo Ricci, Tommaso Baldasso, Alessandro Pajola e Amedeo Tessitori.

91-84 con 21 punti di Simone Fontecchio e 17 in 15 minuti di Danilo Gallinari, Italia e Georgia si sono già affrontate il 27 agosto in occasione della finestra pre-Eurobasket. Gli Azzurri si erano imposticon 21 punti die 17 in 15 minuti di infortunatosi però al ginocchio e ancora out per la rottura del legamento crociato. Erano squadre differenti da quelle che vedremo oggi, soprattutto l'Italia, in grado di schierare il roster visto poi in occasione degli Europei.

