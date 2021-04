Basket

Basket, Champions League, highlights: Sassari-Nymburk 73-91

5° k.o. consecutivo nei Playoffs di Basketball Champions League per il Banco di Sardegna Sassari. Tra le mura amiche del PalaSerradimigni, in una sfida che ha significato solamente per gli ospiti, la squadra di coach Pozzecco viene sconfitta (73-91) dall'ERA Nymburk. Doppia-doppia per Ethan Happ (11+11 rimbalzi), 15 punti per Eimantas Bendzius.

00:02:58, 29 minuti fa