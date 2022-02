AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, gara inaugurale dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2022! La partita è trasmessa LIVE su Eurosport 2 e in Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara inaugurale dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2022! La partita è trasmessa LIVE sue in LIVE-Streaming su Discovery+

Milano si presenta all'appuntamento da campione in carica e come testa di serie #1. Sassari ha artigliato la qualificazione in extremis come testa di serie #8 resuscitando con la cura di coach Piero Bucchi e l'innesto di Gerald Robinson, ma arriva da due settimane complicate, trascorse in quarantena per un focolaio di covid scoppiato all'interno del gruppo-squadra a inizio mese.

Il LIVE-Blogging della partita

65-46 FINE TERZO QUARTO - Fallo su una tripla di Hall: 3/3 ai liberi. La Dinamo ricuce con una schiacciata di Diop sulla riga di fondo, ma arriva la risposta immediata di Bentil su assist del Chacho. Lunetta per Kruslin su fallo di Baldasso: 1/2. Il quarto si chiude con una tripla sbagliata da Alviti sulla sirena. Milano ha spaccato la partita con un parziale di 15-2 nei primi sette minuti del quarto, tenendo Sassari senza segnare per 6 minuti. Il parziale del terzo periodo è 23-9.

60-43 al 28' - Break di 13-2 per Milano nei primi 6' della ripresa. Sassari si gioca la carta della zona 3-2. Bentil la buca attaccando dal post-alto (break 15-2). La Dinamo si sblocca dopo un'eternità con Logan in lunetta: 1/2. Zona ancora bucata da una tripla dall'angolo di Alviti. Sassari torna a uomo e segna con Treier una tripla dalla punta.

55-39 al 26' - Tripla di Daniels da rimbalzo offensivo di Melli: break di 7-0 per Milano e time-out chiesto da coach Bucchi con la sua Sassari tornata a -13. Al rientro, stoppata di Hall su Logan e tripla di Delaney dall'angolo.

49-39 al 24' - Fallo su una tripla di Delaney: 2/3 in lunetta. Hines rintuzza con un bel canestro nel verniciato.

45-39 al 22' - Milano apre la ripresa con una triplona di Delaney dal palleggio. Sassari replica in area con Mekowulu.

42-37 INIZIO TERZO QUARTO - Primo possesso per la Dinamo.

STATISTICHE SASSARI - La Dinamo tira 7/20 da due (35%) e 7/12 da tre (58%), e limita le palle perse (8) dopo le 5 del primo periodo. Kaspar Treier e Christian Mekowulu sono i top-scorer con 8 punti (ottimo nel primo quarto Treier, emerso nel secondo Mekowulu). Seguono Logan e Robinson (6, due tripla a testa), Burnell (4), Kruslin (3) e Diop (2).

STATISTICHE MILANO - L'Olimpia tira 10/20 da due (50%) e 6/15 da tre (40%, in calo dopo il 4/4 iniziale e il 5/9 dei primi 10 minuti). Malcolm Delaney guida con 13 punti, seguito da Daniels (9), Alviti (6), Melli (4), Datome e Hall (3), Rodriguez e Hines (2).

42-37 FINE SECONDO QUARTO - Buon momento per Mekowulu, che piazza anche un 2/2 in lunetta. Rodriguez, appena entrato, risponde in penetrazione. Ancora Mekowulu a segno in vernice. Delaney dalla media dal palleggio per il nuovo +8. Il secondo quarto si chiude con una gran tripla di Kruslin dal palleggio sulla sirena. Sassari rientra a contatto dal -13 vincendo il periodo 19-15. Olimpia in calo negli ultimi cinque minuti dopo l'inizio offensivo sfolgorante.

38-30 al 18' - Olimpia ancora fredda, Sassari si riavvicina con un lay-up di Burnell. Hines replica in roll centrale. Ancora Mekowulu a segno dalla media.

36-26 al 16' - Milano rallenta in attacco. Tripla di Logan su contropiede da palla persa di Daniels.

36-23 al 14' - Bel canestro con fallo di Alviti in transizione (libero sbagliato). Antisportivo fischiato contro Gentile su palla recuperata da Alviti: 2/2. Sul possesso seguente per Milano, triplona fuori equilibrio di Delaney che costringe coach Piero Bucchi a chiamare il secondo time-out della partita sul -13 e un break biancorosso aperto di 7-0.

29-23 al 12' - Alviti apre il secondo quarto su assist del Chacho. Risponde una triplona di Logan dalla punta. Palla persa da Hall, Sassari ricuce con un and-one di Treier (libero sbagliato).

27-18 FINE PRIMO QUARTO - And-one di Burnell a rimbalzo d'attacco. Ancora Sassari a colpire in area con Diop. Milano risponde con una tripla di Datome. Il primo quarto si chiude con una palla persa di Diop. Entrambe le squadre stanno tirando bene da tre (Milano 5/9, Sassari 4/8), ma la Dinamo paga le 5 palle perse, contro una sola degli avversari.

24-14 all'8' - Alzata di Kruslin per Mekowulu. Risponde Delaney con un jumper appoggiato al tabellone e poi segnando ancora in transizione da errore di Robinson dall'arco.

20-12 al 6' - Sassari ricuce con una tripla di Robinson dall'angolo: contro-break di 0-6 che porta Messina a chiamare time-out con Milano sul +6 (la Dinamo è 4/7 dall'arco finora). Al rientro, Sassari schiera una zona, Milano la batte con Melli in transizione.

18-9 al 4' - Continuano a fioccare triple: a segno anche Hall. Poi canestro di Melli da ricezione profonda e jumper di Delaney dalla media. Ancora Daniels a segno dall'arco dall'angolo ed è time-out chiesto da coach Piero Bucchi con la sua Sassari sul -12 e Olimpia ancora senza errori dal campo (6/6 con 4/4 da tre). Al rientro, bomba di Treier.

8-6 al 2' - Tripla di Daniels con immediata risposta di Treier per aprire la partita. Lunetta per Delaney: 2/2. Poi altra tripla di Daniels, dall'angolo. Risponde ancora la Dinamo con Robinson dall'arco.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è per Milano.

Lo starting-five scelto da coach Piero Bucchi per il suo Banco di Sardegna Sassari: Gerald Robinson, Filip Kruslin, Kaspar Treier, Jason Burnell, Christian Mekowulu.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Troy Daniels, Nicolò Melli, Kyle Hines.

La partita, secca, definirà la prima semifinalista che tornerà poi in campo sabato 19 febbraio. Sfiderà la vincente del secondo quarto di finale, in programma alle 20:45, tra Germani Brescia e Dolomiti Energia Trentino.

Milano e Sassari si sono già affrontate alla sesta giornata di campionato, sul parquet del Forum di Assago. L'Olimpia si impose in maniera netta con il punteggio di 79-50, concedendo soltanto venti punti nella ripresa (6 nel terzo quarto). Dinos Mitoglou e Troy Daniels furono i top-scorer con 16 punti a testa.

Rotazione ristretta a dieci, invece, per la Sassari di coach Piero Bucchi. Presenti oggi a referto: Giacomo Devecchi, Ousmane Diop, Luca Gandini, Stefano Gentile, Filip Kruslin, David Logan, Christian Mekowulu, Gerald Robinson, Kaspar Treier. Out Eimantas Bendzius e Massimo Chessa.

L'Olimpia deve sempre fare a meno dei lungo-degenti Shavon Shields e Dinos Mitoglou. Queste le sclete di coach Ettore Messina per il reparto stranieri: Ben Bentil, Troy Daniels, Malcolm Delaney, Devon Hall, Kyle Hines e Sergio Rodriguez. Esclusi, quindi, Kaleb Tarczewski, Trey Kell e Jerian Grant. Parco italiani al completo con Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Paul Biligha, Gigi Datome, Nicolò Melli e Pippo Ricci.

