Tre gare rinviate, quasi un mese di stop, e un grosso focolaio di coronavirus finalmente risolto: l'AX Armani Exchange Milano torna a riassaporare il gusto dell'Europa con la trasferta di martedì 11 gennaio sul campo del Barcellona capolista. Ma quella che sulla carta sarebbe stata una delle partite più intriganti della stagione si presenta come un enorme punto di interrogativo per i problemi di infortuni e di condizione fisica che devono fronteggiare entrambe le squadre, martoriate dal covid a cavallo tra 2021 e 2022 (il Barcellona ha sofferto 18 contagi tra giocatori e staff tecnico).

L'Olimpia vola in Catalogna al sesto posto in classifica in Eurolega (10-6) ma reduce da due vittorie importanti in campionato contro Virtus Bologna Tortona nonostante un roster limitato da tante assenze. Il Barcellona, invece, ha incassato una pesante sconfitta esterna a Vitoria nell'ultima gara disputata di Eurolega (30 dicembre) e ha alzato bandiera bianca anche in campionato, cedendo 96-95 in overtime contro Manresa schierando una squadra molto ridimensionata.