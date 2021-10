Eurolega completa la seconda giornata con quattro gare in programma, più CSKA Mosca vince 100-96 contro i campioni in carica dell'Anadolu Efes, centra il primo successo e lascia proprio i turchi ancora a zero. Nella riedizione della finale 2019 e della semifinale 2021, sono i russi di Dimitris Itoudis a tenere praticamente la testa avanti dall'inizio alla fine, e a resistere alla rimonta fuoriosa dell'Efes da -16 nel quarto periodo, arrivato a -2 con una tripla di Moerman. Nel CSKA, che riscatta così il ko all'esordio al Forum contro Milano, brilla Toko Shengelia, autore di 23 punti, bene anche Clyburn, 18, più i 17 a testa di Voigtmann e Lundberg. L'Efes ha 14 punti da Moerman, 12 con 7 assist di Larkin, soprattutto una prova stratipante dell'MVP in carica Vasa Micic, 32 punti con 7 bombe, 18 nel solo primo tempo. Il venerdì dicompleta la seconda giornata con quattro gare in programma, più la trasferta vittoriosa dell'Olimpia Milano a Vitoria contro il Baskonia . Il match clou è quello di Istanbul dove ilvincecontro i campioni in carica dell', centra il primo successo e lascia proprio i turchi ancora a zero. Nella riedizione della finale 2019 e della semifinale 2021, sono i russi dia tenere praticamente la testa avanti dall'inizio alla fine, e a resistere alla rimonta fuoriosa dell'Efes da -16 nel quarto periodo, arrivato a -2 con una tripla di. Nel, che riscatta così il ko all'esordio al Forum contro Milano, brilla, autore di 23 punti, bene anche, 18, più i 17 a testa di. L'Efes ha 14 punti da, 12 con 7 assist di, soprattutto una prova stratipante dell'MVP in carica, 32 punti con 7 bombe, 18 nel solo primo tempo.

L'altra grande sfida è quella del Pireo dove l'Olympiacos infligge il primo stop stagionale al Real Madrid e si porta sul 2-0 dove la vittoria al debutto col Baskonia. Il finale è 74-68, con la formazione di Bartzokas che spacca il match nel quarto periodo grazie ad un break di 9-0 che permette di salire a +11 sul 70-59, margine mai più ricucito dai Blancos di Pablo Laso. I biancorossi sono guidati dai 12 punti di Dorsey e dalla doppia doppia di Vezenkov, 16 con 10 rimbalzi, mentre il Real, che paga il disastroso 3 su 24 da tre, ha 16 punti da Williams-Goss e 15 da Tavares.

Secondo successo anche per il Monaco che vince in overtime 88-80 a Kazan contro l'Unics nella sfida tre le due "matricole" di Eurolega e finaliste della scorsa Eurocup, vinta dai monegaschi. Anche stavolta è la formazione di Mitrovic ad imporsi in un match dal finale thrilling: infatti l'ex milanese Mike James ha i due liberi per chiuderla entro il 40', ma fa solo 1 su 2 e così si va avanti per altri 5'. Nel prolungamento poi è un assolo degli ospiti, guidati dai 16 punti di Donta Hall, dai 14 di James e dai 12 di Paris Lee. Resta fermo a zero l'Unics cui non bastano i 17 punti di Hezonja e i 14 dell'ex brindisino John Brown.

Vittoria esterna anche per l'ASVEL Villeurbane che bissa il successo dell'esordio con lo Zalgiris sbancando la Mercedes-Benz Arena di Berlino: 71-67 all'Alba che resta ferma a zero punti. I francesi allungano nel quarto periodo, toccano il +14 e poi respingono i tentativi di rimonta dell'Alba grazie soprattutto a Chris Jones: l'ex Maccabi è in assoluto lil migliore con 24 punti. Per l'ASVEL bene anche Okobo, 13 punti, 7 rimbalzi ma anche 6 palle perse, e Kostas Antetokounmpo, 9 punti. Per i padroni di casa 22 punti di Maodo Lo e 14 di Oscar Da Silva.

Unics Kazan - AS Monaco 80-88 d1ts

Unics Kazan : Spissu 6, J. Brown 14, Canaan 10, L. Brown 13, Brantley 3, Zhbanov ne, Zaitcev, Hezonja 17, Klimenko, Uzinskii 2, Jekiri 5, Vorontsevich 10. All. Perasovic.

: Spissu 6, J. Brown 14, Canaan 10, L. Brown 13, Brantley 3, Zhbanov ne, Zaitcev, Hezonja 17, Klimenko, Uzinskii 2, Jekiri 5, Vorontsevich 10. All. Perasovic. Monaco: Demahis 3, Lee 12, Westermann 7, Diallo 1, Motum 11, Boutsiele 4, Motiejunas 5, Ouattara, Gray 5, Andjusic 10, Hall 16, James 14. All. Mitrovic.

Anadolu Efes Istanbul - CSKA Mosca 96-100

Anadolu Efes : Larkin 12, Beaubois 8, Singleton 2, Balbay 1, Gecim, Gazi, Moerman 14, Pleiss 9, Micic 32, Anderson 5, Petrusev 7, Dunston 6. All. Ataman.

: Larkin 12, Beaubois 8, Singleton 2, Balbay 1, Gecim, Gazi, Moerman 14, Pleiss 9, Micic 32, Anderson 5, Petrusev 7, Dunston 6. All. Ataman. CSKA: Lundberg 17, Bolomboy 2, Khomenko ne, Ukhov 5, Ivlev ne, Hackett 2, Antonov, Voigtmann 17, Clyburn 18, Shengelia 23, Kurbanov 7, Shved 9. All. Itoudis.

Alba Berlino - ASVEL Villeurbane 67-71

Alba Berlino : Lo 22, Da Silva 14, Smith 8, Delow 2, Mattisseck, Schneider 2, Nikic ne, Olinde 2, Sikma 6, Blatt 5, Zoosman 6. All. Gonzalez.

: Lo 22, Da Silva 14, Smith 8, Delow 2, Mattisseck, Schneider 2, Nikic ne, Olinde 2, Sikma 6, Blatt 5, Zoosman 6. All. Gonzalez. ASVEL: Okobo 13, Jones 24, Kahudi 2, Lacombe 6, Gist 2, Fall, Osetkowski 3, Howard 4, Houisnou ne, Strazel 8, K. Antetokounmpo 9. All. Parker.

Olympiacos - Real Madrid 74-68

Olympiacos : Walkup 2, Dorsey 12, Lountzis, Larentzakis 8, Fall 3, Sloukas 9, Martin 7, Vezenkov 16, Printezis 4, Papanikolaou 9, Jean-Charles, McKissic 4. All. Bartzokas.

: Walkup 2, Dorsey 12, Lountzis, Larentzakis 8, Fall 3, Sloukas 9, Martin 7, Vezenkov 16, Printezis 4, Papanikolaou 9, Jean-Charles, McKissic 4. All. Bartzokas. Real Madrid: Williams-Goss 16, Causeur 2, Heurtel 7, Fernandez 2, Abalde 2, Hanga 6, Alocen ne, Poirier 6, Tavares 15, Llull 5, Yabusele 7, Taylor. All. Laso.

La classifica al termine del giovedì della seconda giornata

1. FC Barcellona 2-0 2. Olympiacos Pireo 2-0 3. AX Armani Exchange Milano 2-0 4. LDLC Asvel Villeurbanne 2-0 5. AS Monaco 2-0 6. Zenit San Pietroburgo 2-0 7. Stella Rossa mts Belgrado 1-1 8. Real Madrid 1-1 9. Fenerbahçe Beko Istanbul 1-1 10. CSKA Mosca 1-1 11. Panathinaikos Opap Atene 1-1 12. Maccabi Playtika Tel Aviv 1-1 13. Unics Kazan 0-2 14. Anadolu Efes Istanbul 0-2 15. Baskonia Vitoria-Gasteiz 0-2 16. Alba Berlino 0-2 17. FC Bayern Monaco 0-2 18. Zalgiris Kaunas 0-2

