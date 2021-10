Eurolega si apre senza particolari sorprese ma con cinque gare punto a punto fino al termine, Madrid dove il Real supera 70-69 il Fenerbahce dopo aver inseguito per tutto il match. La squadra di Pablo Laso, senza Tavares tra gli altri, infatti tocca il -10 nel secondo periodo (20-30), poi è ancora a -9 a inizio terzo, ma riesce a rimontare coi suoi veterani e nell'ultimo quarto sorpassa sul 61-60 con una bomba di Rudy. Nel finale punto a punto, coi turchi a +3, sono Causeur e Poirier con due libere a rimandare davanti i blancos sul 70-69, punteggio che diventa definitivo dopo l'errore dall'angolo di Shayok a fil di sirena. Quarta vittoria in cinque gare per il Real Madrid, guidato dai francesi: 16 punti con 4 triple di Causeur, 10 di Heurtel e 5 con 17 rimbalzi di Poirier. Terzo stop invece per il Fener di Sasha Djrdjevic nonostante gli 11 con 6 assist di De Colo, i 10 di Vesely e i 9 punti di Achille Polonara. La quinta giornata disi apre senza particolari sorprese ma con cinque gare punto a punto fino al termine, compresa quella vinta dall'Olimpia Milano al Forum contro l'Asvel Villeurbane . Il big match di serata va in scena adove ilsuperaildopo aver inseguito per tutto il match. La squadra di, senzatra gli altri, infatti tocca il -10 nel secondo periodo (20-30), poi è ancora a -9 a inizio terzo, ma riesce a rimontare coi suoi veterani e nell'ultimo quarto sorpassa sul 61-60 con una bomba di. Nel finale punto a punto, coi turchi a +3, sonocon due libere a rimandare davanti i blancos sul, punteggio che diventa definitivo dopo l'errore dall'angolo dia fil di sirena. Quarta vittoria in cinque gare per il, guidato dai francesi: 16 punti con 4 triple di, 10 die 5 con 17 rimbalzi di. Terzo stop invece per ildinonostante gli 11 con 6 assist di, i 10 die i 9 punti di

Primo sorriso per i campioni in carica dell'Anadolu Efes che, al netto dell'assenza pesante di Micic, superano 71-68 l'Unics Kazan non senza faticare e levano lo zero dalla casella delle vittorie in questa Eurolega. La squadra di Ataman insegue per tre quarti, finendo anche a -8 nel secondo, ma poi nell'ultimo periodo viene presa per mano da Beaubois, Moerman e dall'ultimo arrivato Elijah Bryant, e trova i canestri per il sorpasso e l'allungo: proprio una tripla di Moerman vale il +7 a 2' dalla fine che segna il match. Sono 10 punti con 9 rimbalzi per Moerman, i migliori con 14 sono Beaubois e proprio l'ultimo arrivato Bryant, campione NBA nel 2021 coi Bucks. All'Unics non bastano i 16 a testa di Canaan e di Lorenzo Brown, e i 13 con 7 rimbalzi e 5 assist di Hezonja.

Si sblocca anche il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri che la spunta in volata sul campo dello Zalgiris Kaunas, in piena emergenza e ancora fermo a zero punti. I lituani partono fortissimo e toccano il +16 nel secondo quarto sul 39-23: i bavaresi però non mollano, nel terzo periodo risalgono la china e se la giocano punto a punto nel finale. Qui è decisivo DeShaun Thomas con due canestri di fila di puro talento, prima per il 72-70, poi per il 74-71; infine sul 74-73 Lucic fa solo 1 su 2, ma lo Zalgiris non ha più tempo per provare la replica. Un match pieno di assenze: Lauverge, Mudiay e Strelnieks da una parte, Zipser e Radosevic dall'altra. Il Bayern però recupera Vladimir Lucic e il serbo è decisivo con 17 punti, seguito dai 15 di Thomas e dai 14 di Hilliard; per lo Zalgiris ci sono i 17 di Lekavicius e e la doppia doppia da 12 più 13 rimbalzi dell'interessantissimo Nebo.

Il Maccabi Tel Aviv domina per tre quarti il Panathinaikos, poi nel finale trema sulla rimonta dei greci che però non si concretizza ed è 77-73 per i gialli d'Israele, al terzo successo in questa Eurolega. La squadra di Sfairopoulos tocca il +10 all'intervallo dopo un primo tempo a basso punteggio (33-23), poi nel quarto periodo vola fino a +20 sul 64-44 con 7' da giocare: sembra chiusa e invece il Pana rimonta con le triple di White, Macon Jr. e Nedovic, e si porta addirittura a -2 a 7" dalla fine grazie a una bomba di Papapetrou e ad un canestro del solito Macon Jr. dopo aver rubato palla col pressing. Lì Wilbekin insacca due liberi, fa 77-73 e permette a tutta l'arena di tirare un gran sospiro di sollievo. Sono 16 i punti finali di Wilbekin mentre l'ex milanese Nunnally ne mette 18 (16 nel primo tempo); per i greci ci sono i 17 punti di Macon Jr., i 15 di capitan Papapetrou e i 14 di White.

Anadolu Efes Istanbul - UNICS Kazan 71-68

Anadolu Efes : Larkin 8, Beaubois 14, Singleton 2, Saybir ne, Bryant 14, Gecim, Gazi 5, Moerman 10, Tuncer ne, Pleiss 12, Petrusev 2, Dunston 4. All. Ataman.

: Larkin 8, Beaubois 14, Singleton 2, Saybir ne, Bryant 14, Gecim, Gazi 5, Moerman 10, Tuncer ne, Pleiss 12, Petrusev 2, Dunston 4. All. Ataman. Unics: Spissu 3, J. Brown 5, Canaan 16, L. Brown 16, Brantley 4, Zaitcev ne, Hezonja 13, Klimenko ne, Uzinskii 3, Jekiri 8, Mayo, Vorontsevich. All. Perasovic.

Zalgiris Kaunas - FC Bayern Monaco 73-75

Zalgiris : Blazevic 8, Lekavicius 17, Nebo 12, Kalnietis 11, Jankunas, Lukosiunas, Milaknis 3, Cavanaugh 6, Giffey 11, Ulanovas 5. All. Zdovc.

: Blazevic 8, Lekavicius 17, Nebo 12, Kalnietis 11, Jankunas, Lukosiunas, Milaknis 3, Cavanaugh 6, Giffey 11, Ulanovas 5. All. Zdovc. Bayern: Weiler-Babb, Thomas 15, Walden 11, Hunter 7, Jaramaz 2, Lucic 17, Obst, Dedovic ne, Rubit 8, Sisko 1, Hilliard 14, Schilling ne. All. Trinchieri.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Panathinaikos Opap Atene 77-73

Maccabi : Wilbekin 16, Evans 7, Caloiaro 4, Williams 11, Taylor, Reynolds 6, Sorkin 9, DiBartolomeo, Nunnally 18, Zizic 6, Lessort, Ziv ne. All. Sfairopoulos.

: Wilbekin 16, Evans 7, Caloiaro 4, Williams 11, Taylor, Reynolds 6, Sorkin 9, DiBartolomeo, Nunnally 18, Zizic 6, Lessort, Ziv ne. All. Sfairopoulos. Panathinaikos: Perry, Macon Jr. 17, Papagiannis 6, Papapetrou 15, Ferrell 3, Kaselakis 3, White 14, Floyd, Nedovic 13, Evans 2, Mantzoukas ne, Sant-Roos. All. Priftis.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko Istanbul 70-69

Real Madrid : Williams-Goss 5, Causeur 16, Heurtel 10, Fernandez 6, Abalde 7, Hanga 6, Vukcevic, Alocen 8, Poirier 5, Yabusele 2, Ndiaye 2, Taylor 3. All. Laso.

: Williams-Goss 5, Causeur 16, Heurtel 10, Fernandez 6, Abalde 7, Hanga 6, Vukcevic, Alocen 8, Poirier 5, Yabusele 2, Ndiaye 2, Taylor 3. All. Laso. Fenerbahce: Hazer 4, Shayok 5, Mahmutoglu 7, Biberovic ne, De Colo 11, Henry 9, Pierre 3, Guduric, Vesely 10, Booker 6, Polonara 9, Duverioglu 5. All. Djordjevic.

La classifica dopo il giovedì della 5a giornata

1. AX Armani Exchange Milano 5-0 2. FC Barcellona 4-0 3. Real Madrid 4-1 4. Zenit San Pietroburgo 3-1 5. Olympiacos Pireo 3-1 6. CSKA Mosca 3-1 7. LDLC Asvel Villeurbane 3-2 8. Maccabi Playtika Tel Aviv 3-2 9. AS Monaco 2-2 10. Stella Rossa mts Belgrado 2-2 11. Baskonia Vitoria-Gasteiz 2-2 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 2-3 13. Alba Berlino 1-3 14. Panathinaikos OPAP Atene 1-4 15. Unics Kazan 1-4 16. Anadolu Efes Istanbul 1-4 17. FC Bayern Monaco 1-4 18. Zalgiris Kaunas 0-5

