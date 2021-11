Il giovedì dell'ottava giornata di Eurolega si apre con il big match di Mosca dove il Fenerbahce supera 91-82 il CSKA. La squadra di Sasha Djordjevic tiene quasi sempre la testa avanti, anche in doppia cifra nel secondo periodo, poi nel finale è De Colo a respingere gli ultimi tentativi di rimonta dei russi di Itoudis, al terzo ko consecutivo (4-4). Viceversa i turchi, fermano una striscia di tre sconfitte e salgono a 3-5: decisivo proprio De Colo con 18 punti, affiancato da Vesely, 17, e dalla coppia Guduric-Booker, 13 a testa, mentre Achille Polonara chiude con 7 punti. Nel CSKA spicca la grande prova di Will Clyburn, 26 punti, mentre Daniel Hackett ne aggiunge 15.

Ad

Asvel Villeurbane che batte 85-82 in volata un tenace Unics Kazan, centra il terzo successo in fila e aggancia al secondo posto con 6-2 il Barcellona, Perasovic risale fino a -2 grazie a Hezonja e Canaan, ma Lighty risponde coi liberi del +4 e sigilla il successo bianconero. Nell'Unics brilla Mario Hezonja, 27 punti con 10 su 12 da due e 6 rimbalzi, Jekiri aggiunge 12 punti, Lorenzo Brown chiude con 12, 7 rimbalzi e 6 assist mentre ce ne sono 5 anche per Marco Spissu. Per i francesi spicca Chris Jones, 25 punti, ben spalleggiato da Lighty, 19, e da Okobo, "solo" 17 punti dopo i 35 di Oaka. Continua a volare l'che battein volata un tenace, centra il terzo successo in fila e aggancia al secondo posto conil piegato al Forum dall'Olimpia Milano . I russi iniziano meglio ma poi sono costretti ad inseguire (anche +10 Asvel sul 59-49): nel finale la squadra dirisale fino a -2 grazie a, marisponde coi liberi del +4 e sigilla il successo bianconero. Nell'brilla, 27 punti con 10 su 12 da due e 6 rimbalzi,aggiunge 12 punti,chiude con 12, 7 rimbalzi e 6 assist mentre ce ne sono 5 anche per. Per i francesi spicca, 25 punti, ben spalleggiato da, 19, e da, "solo" 17 punti dopo i 35 di Oaka.

Eurolega Il Real Madrid cade a Kazan, l'Efes sotterra lo Zalgiris 29/10/2021 A 20:06

Senza storia il match di Belgrado dove la Stella Rossa travolge 81-48 il Panathinaikos, penultimo con 2-6 di record. I serbi, che tornano al successo dopo quattro ko di fila e si portano ad un bilancio di 3-5, vanno all'intervallo sul +13 e poi nella ripresa dilagano fino al +33 conclusivo, la più larga vittoria di sempre per i biancorossi in Eurolega: il top scorer è Nate Wolters con 18 punti. Per il Pana l'unico in doppia cifra è Daryl Macon Jr., 15 punti.

CSKA Mosca - Fenerbahce Beko Istanbul 82-91

CSKA: Lundberg 4, Bolomboy 6, Khomenko ne, Ukhov, Hackett 15, Antonov ne, Voigtann 8, Clyburn 26, Shengelia 10, Faried 1, Kurbanov 3, Shved 9. All. Itoudis.

Fenerbahce: Birsen, Hazer ne, Shayok 12, Mahmutoglu 2, Biberovic ne, De Colo 18, Henry 7, Guduric 13, Vesely 17, Booker 13, Polonara 7, Duverioglu 2. All. Djordjevic.

Stella Rossa mts Belgrado - nathinaikos Opap Atene 81-48

Stella Rossa: Lazarevic, Wolters 18, Uskokovic 2, Davidovac 8, Mitrovic 8, Lazic 4, Kalinic 10, Dobric 8, Hollins 11, Simonovic 5, Kuzmic 7, Zirbes ne. All. Radonjic.

Panathinaikos: Perry 5, Macon Jr. 15, Papagiannis 8, Bochoridis, Papapetrou 6, Ferrell, Kaselakis, White 2, Floyd 2, Evans, Mantzoukas, Sant-Roos 10. All. Priftis.

LDLC Asvel Villeurbane - Unics Kazan 85-82

Asvel: Okobo 17, Wembanyama ne, Jones 25, Kahudi 5, Lacombe, Diot, Gist 6, Osetkowski 4, Lighty 19, Howard 2, Strazel 3, K. Antetokounmpo 4. All. Parker.

Unics Kazan: Spissu 5, J. Brown 9, Canaan 10, L. Brown 12, Brantley, Zaitcev ne, Hezonja 27, Klimenko ne, Uziinski 5, Jekiri 12, Mayo 2, Komolov ne. All. Perasovic.

Top 5: le giocate migliori della 6ª giornata. Parks, che inchiodata!

Eurolega Il Maccabi stoppa il Barça, vincono Olympiacos e Bayern 28/10/2021 A 20:18