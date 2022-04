Quarantotto ore dopo la sconfitta in gara-1 da soli 48 punti segnati , season-low stagionale, l'AX Armani Exchange Milano torna in campo per cercare di pareggiare la serie contro l'Anadolu Efes Istanbul ed evitare di andare a Istanbul già sull'orlo del baratro. L'Olimpia accoglie i campioni d'Europa alle ore 20.30, sul parquet del Forum, ma dovrà lottare ancora una volta con problemi di infortuni.

Oltre a operatosi a inizio mese per un problema al ginocchio , i biancorossi non avranno a disposizione nemmeno, uscito zoppicante nel finale di gara-1 per un problema muscolare a un polpaccio . Infermeria vuota, invece, per l'Efes, che già in gara-1 ha recuperato sia Rodrigue Beaubois che Vasilije Micic, assenti nelle ultime partite di Eurolega e campionato.