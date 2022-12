Facundo Campazzo si arricchiva di Stella Rossa Belgrado, pronta a mettere sul piatto un contratto da 1.8 milioni di euro per convincere il playmaker argentino a terminare la stagione in Serbia. Tre giorni fa, sabato 3 dicembre, la sagasi arricchiva di una nuova puntata oscura . Accertate le infondatezze delle offerte di Milano e Fenerbahçe, una terza squadra si profilava a fari spenti all'orizzonte. Oggi ecco la risposta. È la, pronta a mettere sul piatto un contratto daper convincere il playmaker argentino a terminare la stagione in Serbia.

L'offerta parrebbe essere superiore a quella del Real Madrid, che avrebbe stuzzicato il Facu un contratto da 1.6 milioni, pur avendo comunque i diritti per pareggiare qualsiasi altra proposta in arrivo dall'Europa. Campazzo sta temporeggiando per studiare l'opzione migliore, in questo momento però tendente in maniera chiara verso Belgrado. Il Real è ancora in credito di 2.6 milioni sui 6 del buy-out che il giocatore ha dovuto pagare di tasca sua per lasciare la squadra nell'inverno del 2020, soltanto due mesi dopo aver firmato un prolungamento quinquennale. Inoltre, il regime fiscale spagnolo lo costringerebbe a limare dal totale un 45% di tasse, assottigliando di molto l'offerta.

Campazzo alla Stella Rossa? Ecco perché potrebbe essere la soluzione perfetta per tutti

Lo scenario potrebbe invece mutare nel caso in cui Campazzo dovesse giocare per almeno cinque mesi al di fuori dei confini spagnoli. Così da poter rientrare in Spagna con uno status di extra-comunitario, che non avrebbe in questo momento. Il regime fiscale sarebbe dimezzato (22%), rendendo un'eventuale proposta del Real Madrid per il prossimo anno molto più attraente. Se a questo uniamo l'offerta della Stella Rossa di coprire una parte del buy-out ancora dovuto al club blanco, ecco che la trattativa potrebbe sbloccarsi in maniera favorevole alla squadra serba.

coach Dusko Ivanovic. Dopo un inizio balbettante da 1-6, sono arrivate quattro vittorie consecutive ( La Stella Rossa ha cambiato marcia dall'arrivo di. Dopo un inizio balbettante da, sono arrivate l'ultima venerdì scorso contro la Virtus Bologna ) che l'hanno rilanciata nel gruppone che preme al margine della zona playoff . La squadra è profonda, in fiducia e ben costruita. Campazzo sarebbe un valore aggiunto notevole in un ipotetico back-court in salsa interamente argentina con Luca Vildoza. E potrebbe definitivamente trasformare il team di Belgrado in una terribile outsider playoff.

