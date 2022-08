Il centro dell'Umana Reyer Venezia era stato l'ultimo taglio , escluso dopo la partita di mercoledì scorso vinta contro l'Ucraina in favore di Tommaso Baldasso per disegnare una squadra leggera, ma dinamica e versatile. Ora, però, l'infortunio di Gallinari ha tolto all'Italbasket fisicità, chili e centimetri, rendendo necessario il reinserimento dell'ex big-man della Virtus.

Ad

"Tessitori si è guadagnato il posto sul campo, come giocatore e come uomo - ha spiegato Pozzecco -. Scherzando, si può dire che, suo malgrado, dovrà vivere con noi questa avventura. Gallinari? Quello che gli è successo, è capitato anche a me in diverse occasioni. Posso capire il suo stato d'animo, perché per motivi simili ho dovuto saltare Europei e Mondiali".

Europei Danilo Gallinari salta gli Europei: come cambia l'Italia? IERI ALLE 15:46

Il roster definitivo dell'Italbasket agli Europei 2022

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 204, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Fontecchio in esclusiva: "Vogliamo goderci gli Europei in casa"

Europei Italbasket, Amedeo Tessitori è l'ultimo taglio pre-Europei 26/08/2022 ALLE 14:31