Europei Basket - Nicolò Melli: "101 presenze? Speriamo di fare 104: testa alla Serbia"

Europei di Basket - Nicolò Melli commenta il girone dell’Italia, arrivata 4a nel gruppo C di Eurobasket. Sarà la Serbia l'avversaria degli azzurri domenica 11 in quella che sarà la fase finale di Berlino. Melli in zona mista: “Abbiamo sbagliato solo una partita, abbiamo lavorato bene quest’estate e contro la Serbia ripartiamo da questo”.

00:00:41, 32 minuti fa