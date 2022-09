Basket

Europei di Basket - Dirk Nowitzki: "Fontecchio in NBA? Gli consiglio di imparare come uno studente"

EUROPEI - Dirk Nowitzki, ambassador di FIBA, è a Milano a gustarsi lo spettacolo tra Italia e Ucraina. In conferenza stampa parla di Fontecchio e del suo futuro in NBA: "Lo vedrò oggi per la prima volta ma so che è un grande tiratore. Consigli? Imparare come uno studente".

