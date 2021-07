I Suns si sono imposti con un netto 105-118. I migliori in campo sono stati il solito Chris Paul, autore di una prova da 32 punti e 9 assist, e un gigantesco DeAndre Ayton che ha sfornato una doppia doppia da 22 punti e 19 rimbalzi. I Phoenix Suns iniziano le NBA Finals 2021 nel migliore dei modi. In gara 1, infatti, il sodalizio dell’Arizona ha letteralmente surclassato i Milwaukee Bucks, nonostante quest’ultimi abbiano ritrovato la loro star Giannis Antetokounmpo.. I migliori in campo sono stati il solito Chris Paul, autore di una prova da 32 punti e 9 assist, e un gigantesco DeAndre Ayton che ha sfornato una doppia doppia da 22 punti e 19 rimbalzi.

Ha dato un contributo importante, inoltre, anche Devin Booker, il quale ne ha messi 27. Tra le file di Milwaukee, invece, si segnalano i 29 punti di Khris Middleton e la doppia doppia da 20 punti e 17 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. La delusione di serata è stata indubbiamente Jrue Holiday. La point guard dei Bucks ha segnato appena 10 punti, sbagliando dieci tiri su quattordici tentati, e ha perso nettamente il duello con Paul.

Le due squadre sono state a contatto durante i primi due periodi, ma sul finire del secondo quarto, grazie a cinque punti consecutivi di Bridges, i Suns sono scappati sul +8. Al ritorno in campo dalla pausa lunga, successivamente, Phoenix è riuscita a dilagara. Chris Paul ha preso in mano la situazione e ben supportato da Ayton e Bridges ha permesso ai suoi di toccare addirittura il +20 sul 70-90.

Nel quarto periodo, i Bucks hanno ricucito buona parte del margine e sono tornati a -7. Paul e Booker, però, sono nuovamente saliti in cattedra e hanno respinto l’assalto degli avversari. Phoenix ha trionfato in modo a dir poco convincente e, ora, può guardare con rinnovata fiducia a gara 2, che si terrà tra due giorni sempre in Arizona.

