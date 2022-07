Boris Diaw (direttore generale, ex atleta NBA con gli Spurs e non solo), ha affermato che la naturalizzazione non avrebbe garantito ad Embiid un posto nella Nazionale francese. “Il giorno in cui otterrà la cittadinanza, si discuterà di quali giocatori hanno le capacità di guidare la Francia e mantenere intatto lo spirito di gruppo”, così si era espresso Diaw. Joel Embiid è riuscito ad ottenere la cittadinanza francese. L’imponente centro dei 76ers, che ha numeri impressionanti in NBA , si era già avvicinato alla Federazione francese di pallacanestro (FFBB) nel 2016. Tuttavia, l’ipotesi non era piaciuta ai giocatori francesi, che la scorsa estate hanno vinto la medaglia d’argento a Tokyo. Alla fine di giugno,(direttore generale, ex atleta NBA con gli Spurs e non solo), ha affermato che la naturalizzazione non avrebbe garantito ad Embiid un posto nella Nazionale francese. “Il giorno in cui otterrà la cittadinanza, si discuterà di quali giocatori hanno le capacità di guidare la Francia e mantenere intatto lo spirito di gruppo”, così si era espresso Diaw.

Dunque, non è già scritto il futuro di Joel Embiid con i transalpini. Dovrà meritarsi un posto. Ciò che cambia è che da oggi potrà vestire la maglia dei Blues. Difficile pensare che il ct francese, Vincent Collet, possa resistere al fascino del talento di origini camerunensi. I suoi numeri in NBA sono strepitosi. Dal debutto nel 2014, il perno dei Sixers, di 2,13 m e 127 kg, ha mantenuto una media di 26 punti e 11 rimbalzi a partita. Nell’ultima regular season è stato il miglior marcatore con 30,6 punti di media. E’ un giocatore all’apice della sua carriera, ha 28 anni, e in America è la stella della sua squadra. Spesso devastante, anche se ai playoff non si è ancora imposto veramente. Nella stagione da poco conclusa è stato fermato da un infortunio e i suoi 76ers sono così stati eliminati dai Miami Heat.

IL "DUELLO" CON RUDY GOBERT

La Francia ha delle gerarchie abbastanza consolidate. Embiid dovrà vedersela con Gobert, giocatore chiave di questa Nazionale. Il nuovo centro dei Timberwolves è stato molto importante nella spedizione di Tokyo, ha 30 anni, e farà di tutto per esserci anche a Parigi. Alle prossime Olimpiadi nel 2024, che si terranno proprio sotto la Tour Eiffel, sarà allora duello serrato tra Gobert e Embiid per la maglia da titolare. O magari il ct proverà una convivenza tra i due. Che potrebbere mettere in crisi anche il Team USA.

