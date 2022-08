calendario NBA 2022-23. Appreso che Christmas Day, il giorno di Natale, uno degli appuntamenti a cui tiene di più il commissioner Adam Silver vista la portata globale che l'evento ha in termini di visibilità. Già noto che tra le cinque partite c'era Warriors-Grizzlies, con l'invito a cena di Draymond Green a Ja Morant via social, le altre quattro sono le seguenti: Celtics-Bucks per aprire, seguita da Knicks-76ers, Nuggets-Suns e Mavericks-Lakers. Proseguono le voci riguardanti il. Appreso che i Golden State Warriors campioni in carica apriranno in casa contro i Los Angeles Lakers , è ancora Shams Charania di The Athletic a svelare quale sarà il programma del, il giorno di, uno degli appuntamenti a cui tiene di più il commissionervista la portata globale che l'evento ha in termini di visibilità. Già noto che tra le cinque partite c'era, con l'invito a cena di Draymond Green a Ja Morant via social, le altre quattro sono le seguenti:per aprire, seguita da

Gli spunti di interesse non mancano di certo e tutto fa pensare che sarà un Natale come sempre di grande spettacolo. Spicca sicuramente la gara tra Dallas e Lakers con al centro il duello tra Luka Doncic e LeBron James, due perenni candidati al premio di MVP e con lo sloveno che pare tra i più forti indiziati a raccogliere l'eredità del Re come numero uno della NBA, senza dimenticare la stima che il nativo Akron ha sempre espresso verso l'ex Real Madrid.

Non sono da meno le altre partite. Boston-Milwaukee è ormai una grande classica dell'Est, da una parte Tatum, Jaylen Brown e anche Danilo Gallinari, dall'altra Giannis Antetokounmpo e Middleton, desiderosi di rivincita dopo l'eliminazione per 4-3 al secondo turno degli scorsi playoff; certamente di tradizione la partita del Madison Square Garden tra i New York Knicks e i Philadelphia 76ers di Harden e Embiid, mentre promette tanto equilibrio il confronto fra Phoenix e Denver, due serie candidate al trono della Western Conference, con Chris Paul e Devin Booker da una parte, e il due volte MVP Nikola Jokic dall'altra.

Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard e Paul George, i Miami Heat, primi ad Est nella passata stagione, i Brooklyn Nets, la squadra più chiacchierata della Lega assieme ai Lakers, che devono ancora Kyrie Irving, e gli Atlanta Hawks, con la stella Trae Young che ha evidenziato il suo disappunto su Twitter con una serie di emoji. In questi casi spiccano anche i nomi delle escluse: tra queste idi, i, primi ad Est nella passata stagione, i, la squadra più chiacchierata della Lega assieme ai Lakers, che devono ancora dirimere i nodi del futuro legati a Kevin Durant e a, e gli, con la stellache ha evidenziato il suo disappunto su Twitter con una serie di emoji.

