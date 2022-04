Milwaukee Bucks. Infatti, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, la franchigia campione NBA in carica dovrà fare a meno di Khris Middleton per tutta la serie di secondo turno contro i Boston Celtics a causa dell'infortunio al ginocchio sinistro subito in gara 2 contro Chicago. Nello specifico l'All Star dei Bucks ha subito una distorsione di secondo grado del legamento collaterale mediale e quindi dovrà saltare per intero il confronto coi Celtics, e non ci sono nemmeno indiazioni che possa rientrare eventualmente per le finali di Conference: non è quindi escluso che la stagione di Middleton sia dunque finita qui. La gioia per aver superato il primo turno con un secco 4-1 sui Chicago Bulls si spegne immediatamente in casa. Infatti, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, la franchigia campione NBA in carica dovrà fare a meno diper tutta la serie di secondo turno contro ia causa dell'subito in gara 2 contro Chicago. Nello specifico l'All Star deiha subito unae quindi dovrà saltare per intero il confronto coi Celtics, e non ci sono nemmeno indiazioni che possa rientrare eventualmente per le finali di Conference: non è quindi escluso che la stagione disia dunque finita qui.

Ad

Di fatto coach Mike Budenholzer perde il secondo miglior giocatore dopo Giannis Antetokunmpo e quindi servirà un contributo ancora più importante di Jrue Holiday, Brook Lopez e tutti gli altri per sopperire all'assenza dell'attaccante perimetrale più pericoloso e anche di uno dei migliori difensori sugli esterni, ovvero Middleton, reduce da una regular season da 20.1 punti, 5.4 rimbalzi e 5.4 assist. A questo punto i Boston Celtics, già leggermente favoriti per il vantaggio del fattore campo e per quanto fatto vedere al primo turno col netto 4-0 ai Brooklyn Nets, diventano fortemente candidati per conquistare la finale dell'Est. Gara 1 è in programma domenica 1 maggio al TD Garden alle ore 21, nella prima serata italiana.

NBA Le 5 storie della notte Playoff che vi siete persi 6 ORE FA

Giannis-show, strana "barzelletta del papà" in conferenza

NBA Ja Morant è il "più migliorato" della stagione 2021-22 26/04/2022 A 09:10