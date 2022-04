Il protagonista

Ad

Dopo aver giocato le prime quattro gare della serie partendo dalla panchina, Stephen Curry ritrova il suo posto in quintetto e torna ad essere decisivo per i suoi Warriors. E' lui a firmare il successo in gara 5 sui Nuggets con 30 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 5 triple a segno: 20 li mette nella ripresa, 11 nel quarto periodo. Bentornato Steph.

NBA Giannis e Curry show: Milwaukee e Golden State passano 3 ORE FA

Il momento decisivo

Segna 11 punti nel quarto periodo, compreso il canestro in penetrazione del +5 a 30" dalla fine che manda al tappeto i Nuggets, anzi, li manda direttamente a dormire. Letale Stephen Curry.

La statistica

Che sia il giocatore più dominante della NBA, non ci sono dubbi da tempo. In gara 5 contro i Bulls Giannis Antetokounmpo sfodera l'ennesima prova monstre: 15 punti con 5 su 5 al tiro nel primo periodo, 23 all'intervallo di cui 16 in area, e 33 punti alla fine col 73% dal campo. Si tratta della sua 28esima gara ai playoff con almeno 20 punti dentro l'area: solo Shaquille O'Neal e LeBron James ne hanno di più.

La sorpresa

In una serata in cui Jordan Poole stecca, i Golden State Warriors trovano un protagonista inatteso in Gary Payton II. Davanti agli occhi di papà Gary, sfodera una prova da 15 punti con 2 rubate e 3 triple, determinante soprattutto nell'ultimo periodo. Persino il Re LeBron James fa un tweet a sottolineare la partitona di GPII.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Ci sono tanti modi per arrivare al palazzo per la partita: Klay Thompson, un soggetto piuttosto unico e particolare, si presenta in mountain bike! Parcheggia la bici nel garage e poi si dirige in spogliatoio.

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54