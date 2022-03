LeBron James diventare il secondo miglior marcatore di sempre con 36947 punti, superando Karl Malone (36928) e mettendo già nel mirino Kareem Abdul-Jabbar, che comanda la classifica con 38387 punti. Sono quattro le partite in una notte NBA che ha visto, superando Karl Malone (36928) e mettendo già nel mirino Kareem Abdul-Jabbar, che comanda la classifica con 38387 punti.

non è però bastata ai Los Angeles Lakers, che sono caduti in casa dei Washington Wizards per 127-119. I gialloviola non riescono davvero a trovare L’ennesima super prestazione di James (38 punti, 10 rimbalzi e 6 assist)I gialloviola non riescono davvero a trovare continuità in una stagione finora veramente deludent e e che li vede relegati al nono posto. Sfiora la tripla doppia Russell Westbrook (22 punti, 10 rimbalzi ed 8 assist), ma sono i 27 di Kristaps Porzingis a fare la differenza per i padroni di casa.

Quarta vittoria consecutiva e nona nelle ultime dieci per gli scatenati Minnesota Timberwolves, che dominano contro i Milwaukee Bucks, imponendosi con un perentorio 138-119. Partita praticamente mai in discussione con i T’Wolves trascinati da Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns, che mettono a referto entrambi 25 punti, con il lungo che ci aggiunge anche 10 rimbalzi. Milwaukee aveva tenuto a riposo Giannis Antetokounmpo e da segnalare c’è la buona prestazione del rientrante Brook Lopez, miglior marcatore dei Bucks con 15 punti come Khris Middleton e Pat Connaughton.

I Charlotte Hornets continuano la loro caccia all’ottavo posto della Eastern Conference, attualmente occupato dai Brooklyn Nets, e trovano il quarto successo di fila, battendo i Dallas Mavericks per 129-108, in un match che si è deciso in un terzo quarto da 41-28. Miles Bridges è il migliore di Charlotte con 23 punti ed 8 rimbalzi, mentre a Dallas non è bastato un Luka Doncic da 37 punti.

Vittoria anche per i Cleveland Cavaliers, che superano i Detroit Pistons per 113-109. Un successo sofferto per i Cavs, che hanno allungato nella metà dell’ultimo quarto, trascinati dai 24 punti di Darius Garland. A Detroit non è bastato un clamoroso Jerami Grant da 40 punti.

RISULTATI NBA 2021-2022

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 138-119

Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 129-108

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 113-109

Washington Wizards – Los Angeles Lakers 127-119

