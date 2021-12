Hanno bisogno di un tempo, ma poi i Golden State Warriors prendono il comando e vincono contro i New York Knicks per 96-105. Seppur con uno Steph Curry che si "ferma" a 22 punti riscrivendo il . Seppur con uno Steph Curry che si "ferma" a 22 punti riscrivendo il record all time di triple messe a segno i Warriors nella ripresa cambiano ritmo e nell’ultimo quarto danno il colpo del ko a New York. Ai Knicks non bastano i 31 punti di Julius Randle a evitare il quarto ko consecutivo e l’ottava sconfitta negli ultimi 10 match.

Sfiorano il colpaccio i Toronto Raptors, che arrivano a un nulla dalla vittoria in casa dei Nets, ma nei supplementari cedono per 131-129. È un ottovolante la sfida di Brooklyn, con il clou che viene riservato per la fine. Come la tripla di Trent Jr. a 70 secondi dalla sirena per il +3 Toronto, annullata dalla tripla di Mills a 13 secondi dalla fine che manda tutti all’overtime. E qui non basta la tripla della disperazione di Barnes sulla sirena e i Nets vincono con la tripla doppia di Kevin Durant, che chiude con 34 punti, 11 assist e 13 rimbalzi.

Serve un supplementare ai Phoenix Suns per restare in scia ai Warriors e superare 107-111 i Portland Trail Blazers. E rischiano grosso i Suns, che dopo aver guidato per trequarti del match, nell’ultimo quarto si trovano obbligati a inseguire ed è uno step back di Paul a otto secondi a evitare il ko e mandare le squadre ai supplementari. E qui il break decisivo arriva con la tripla di Johnson del +3, vantaggio che Portland non riesce più a chiudere, nonostante i 31 punti e 10 assist di Demian Lillard. Per Phoenix, invece, 28 punti e 12 rimbalzi di Deandre Ayton.

I risultati della notte

New York Knicks – Golden State Warriors 96-105

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 131-129

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 107-111

