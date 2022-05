: le gare-3 di stanotte assicurano che non ci sarà nessuna serie in via di conclusione già dopo quattro partite. Ma andiamo a scoprire cos’è accaduto nei due confronti di stanotte, Altra notte di semifinali di Conference in NBA Ma andiamo a scoprire cos’è accaduto nei due confronti di stanotte, entrambi piuttosto infuocati pur nelle loro diverse evoluzioni.

I Philadelphia 76ers ritrovano l’odor di casa battendo in modo apparentemente netto i Miami Heat per 99-79 e accorciando le distanze nella semifinale di Eastern Conference. Eppure, dopo una lunga situazione di vantaggio abbastanza consistente, Phila si ritrova a dover lottare punto a punto a cavallo tra gli ultimi due quarti, prima dell’affondo finale, che arriva con Tyrese Maxey, autore di 21 punti e top scorer per i suoi assieme a Danny Green, mentre vanno a quota 18 e 11 rimbalzi Joel Embiid e a 17 James Harden. Tripla doppia sfiorata da Tobias Harris con 9 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Dall’altra parte 33 di Jimmy Butler e 14 di Tyler Herro dalla panchina, poi il (quasi) nulla.

Controllano praticamente da metà primo quarto fino alla fine i Dallas Mavericks nella prima casalinga del confronto di Western Conference contro i Phoenix Suns. 103-94 l’atto conclusivo, con l’impatto di Jalen Brunson e Luka Doncic del tutto importante: 28 punti per l’uno, quasi tripla doppia per lo sloveno con 26, 13 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Reggie Bullock con 15 punti, Dorian Finney-Smith con 14 e Maxi Kleber anche lui con 14 dalla panchina. Dall’altra parte, nonostante il quintetto in doppia cifra, nessuno va soprai 20 punti: ce ne sono al massimo 19 per Jae Crowder, 18 per Devin Booker e 16 con 11 rimbalzi per DeAndre Ayton.

Doppio appuntamento tra la sera e la notte italiana con le gare-3 rimanenti del programma, quelle in cui i Milwaukee Bucks ricevono i Boston Celtics (21:30 da noi) e i Golde State Warriors tornano a San Francisco (2:30).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Eastern Conference

Philadelphia 76ers-Miami Heat 99-79 (Serie 2-1 Heat)

Western Conference

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 103-94 (Serie 2-1 Suns)

