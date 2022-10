Simone Fontecchio è carico per l'inizio dell'avventura con gli Utah Jazz. In preseason non ha avuto troppo spazio, sa che non sarà semplice ma non è spaventato, come racconta a SportWeek: "Qualsiasi cosa succeda, la mia crescita di giocatore non verrà arrestata. Qui ci sono le strutture per lavorare al meglio: comunque vada, ne uscirò migliore. Ma il mio obiettivo è affermarmi, dimostrare che sono un giocatore da NBA, che posso stare a questo livello. È normale che, essendo nuovo di questo mondo, debba passare per la trafila, partendo dietro gli altri e facendo gavetta, come succede in qualsiasi lavoro. So a cosa vado incontro e sono consapevole che ci vorrà del tempo, ma essere qui è già una vittoria". Si avvicina il momento del via della stagione NBA 2022-23 è carico per l'inizio dell'avventura con gli. In preseason non ha avuto troppo spazio, sa che non sarà semplice ma non è spaventato, come racconta a SportWeek: "".

Simone Fontecchio durante il media day degli Utah Jazz, NBA 2022-23 Credit Foto From Official Website

Il giocatore abruzzese, cresciuto nella Virtus Bologna, è sicuro di meritare un posto nella lega più importante al mondo: "Il fatto che negli ultimi due anni con la Nazionale mi sono misurato contro giocatori di questa parte del mondo e ho retto l'impatto. Certo, è una pallacanestro completamente diversa da quella europea: ci vorrà parecchio lavoro, ma io davanti al lavoro non mi sono mai tirato indietro". Fontecchio è esploso nelle ultime due stagioni in Eurolega con Alba Berlino e Baskonia, e l'NBA lo voleva già nell'estate 2021, dopo i numeri con la Nazionale al Preolimpico e ai Giochi di Tokyo.

"Era un'occasione da prendere al volo e che probabilmente non si sarebbe ripresentata. Sono contento che sia arrivata adesso. Sto cercando di godermela in tutti i modi. Ero sotto contratto con Baskonia, con una clausola di uscita valida per la NBA. I Jazz mi hanno offerto due anni garantiti, pagando il buyout al mio vecchio club. Mi avevano seguito coi loro scout, a capo dei quali c'è un italoamericano, Luca Desta, che quest'anno è venuto a vedermi parecchie volte", ha raccontato ancora a SportWeek.

Utah Jazz apriranno la stagione Nikola Jokic, il due volte MVP che Fontecchio ha sconfitto Jazz, ha detto ancora: "Il fatto che ci siano tanti giocatori nuovi può significare che ci vorrà tempo per fare gruppo, ma dall'altra parte può voler dire che ci saranno più opportunità. Io penso e spero di giocare soprattutto da “tre”, ala piccola, anche se potrà capitare di essere impiegato da “quattro”. Coach Hardy mi chiede di tirare: viste le mie caratteristiche è una buona cosa". Gliapriranno la stagione il 19 ottobre contro i Denver Nuggets di, il due volte MVP cheha sconfitto all'ultimo Eurobasket in Italia-Serbia . A proposito dei, ha detto ancora: "".

La chiosa è una battuta su LeBron James, idolo che Fontecchio non vede l'ora di affrontare: "È stato uno dei miei idoli da bambino, non l'ho mai visto dal vivo e perciò sono molto curioso. Se gli chiederò la maglia? Non credo, fin lì non arrivo...".

