Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23, una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte dai Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero, atteso ad un'annata da protagonista con gli Orlando Magic, e Simone Fontecchio, che sgomiterà agli Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Banchero in doppia doppia, Orlando vince 3 gare dpo 2 anni

Momento positivo per gli Orlando Magic che battono ancora i Raptors e centrano la terza vittoria di fila: un evento per la franchigia di Disney World visto che non infilava una striscia di tre successi dal febbraio 2021, quasi 2 anni. Sugli scudi c'è sempre Paolo Banchero, 20 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, che griffa il 16esimo ventello e la quinta doppia doppia.

Ancora AJ Griffin! Un altro game winner sulla sirena

Ci ha preso proprio gusto AJ Griffin! Il rookie degli Atlanta Hawks, compagno di Paolo Banchero a Duke e figlio dell'ex giocatore Adrian, firma la vittoria dei suoi contro Chicago con un canestro sulla sirena, il secondo in stagione dopo quello contro i Raptors. Griffin è soltanto la seconda matricola nella storia NBA con più di un game winner sulla sirena, assieme al grande Toni Kukoc nel 1993-94 coi Bulls.

Joel Embiid piazza 53 punti, se la canta e se la suona

Fa bene a festeggiare Joel Embiid dopo la prova da 53 punti e 12 rimbalzi nel successo dei suoi 76ers contro Charlotte. Il centro originario del Camerun è l'unico in stagione con due cinquantelli (da ricordare i 59 contro Utah), sono quattro in tutto fra i centri da quando si è ritirato Shaq, ed è il terzo di sempre per Philadelphia con più di una gara da 50 in stagione dopo Allen Iverson (2000-01, 2004-05) e Wilt Chamberlain (1965-66, 1967-68).

LeBron James, record di longevità e il dagger di Reaves

I Lakers vincono a Detroit e sono 8-3 nelle ultime 11. A chiudere i conti è la tripla di Austin Reaves su uno dei 5 assist di LeBron James che aggiunge anche 5 rimbalzi ad una prova da 35 punti, 13 dei quali nell'ultimo periodo. Il Re aggiorna il libro dei record diventando il più anziano in maglia Lakers a firmare una prova da almeno 35 punti, 5 rimbalzi e 5 assist: a 37 anni e 346 giorni supera Kareem Abdul-Jabbar (35+12+6 a 37 anni e 267 giorni).

Addio a Paul Silas, primo coach di LeBron in NBA

La NBA piange la scomparsa all'età di 79 anni di Paul Silas. Da giocatore, con la maglia dei Celtics, ha vinto i titoli del 1974 e del 1976, poi nel 1978-79 ha conquistato l'unico anello nella storia dei Seattle SuperSonics. Da allenatore invece ha guidato i Clippers, gli Hornets, i Bobcats, soprattutto è stato il primo coach di LeBron James in NBA con Cleveland nel 2003-04. Suo figlio Stephen è attuale head coach degli Houston Rockets.

LeBron James: "Wahl persona eccezionale, una perdita tragica"

