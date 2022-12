Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

L'80esima tripla doppia di Nikola Jokic è da urlo

Non una tripla doppia normale, anzi: Nikola Jokic chiude con 31 punti, 12 rimbalzi, 14 assist e 4 stoppate, diventa il sesto di sempre con 80 triple doppie in carriera, soprattutto diventa il quinto dal 1973-74 con più triple doppie da almeno 30 punti e 4 stoppate. Prima di lui in era recente LeBron James, quello che lo precede nella speciale classifica con 105 triple doppie.

Steph Curry sulla sirena: se ne va prima che la palla entri

Non dovrebbe fare più notizia, ma ogni volta si resta con la bocca aperta. Stephen Curry segna da distanza siderale sulla sirena del primo quarto, si gira prima ancora di vedere se la palla sia entrata e poi chiede ai tifosi se effettivamente ha fatto canestro. Domanda retorica, Steph sa già che quel pallone è dentro: bang!

Klay Thompson in crescita e gli Warriors vincono

Impressionante prova degli Warriors, soprattutto degli Splash Brothers che chiudono con 66 punti e 10 triple in coppia. Brilla Klay Thompson, autore di 34 punti, 24 dei quali nel primo tempo: si tratta della quarta gara di fila oltre i 20 punti per Klay, la striscia più lunga delle 8 nel 2019. Soprattutto Golden State quest'anno è imbattuta quando gli Splash vanno oltre quota 30, 14-0.

John Wall torna a Washington: "E' ancora la mia città"

Dopo 4 anni d'attesa John Wall torna a Washington e riceve un caloroso tributo dalla sua ex franchigia e soprattutto dal suo pubblico, quello che ha deliziato per 10 stagioni dal 2010 al 2020 (ultime due fuori tra infortuni e pandemia). Wall, ora con la maglia dei Clippers, dopo un canestro ha urlato a chiare lettere "This is still my city", "è ancora la mia città", e il pubblico ha risposto con un'ovazione, a conferma di quanto è stato amato nella capitale. "Aspettavo questo momento da quattro anni. Oggi mi sono preso quello che mi era dovuto", ha detto nel post partita, vinta dai suoi Clippers.

Il poster di Eubanks a Gobert

E' un po' come scavalcare la Tour Eiffel... La schiacciata della notte è senza dubbio quella di Drew Eubanks dei Portland Trail Blazers che prende il volo e schiaccia sulla testa di Rudy Gobert! Non un'impresa da poco, anzi, quella di spedire nel poster il gigante francese dei Timberwolves.

La notte degli Splash Brothers

LeBron James: "Wahl persona eccezionale, una perdita tragica"

