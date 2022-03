Doveva essere la festa per Mike Krzyzewski, Coach K, alla sua ultima partita al Cameron Indoor Stadium, casa sua, dopo 42 anni sulla panchina dei Blue Devils, 1196 vittorie e 5 titoli NCAA. Invece la festa è rovinata dai più acerrimi nemici, i Tar Heels di North Carolina, che da autentici outsider (nemmeno nelle Top 25 del ranking nazionale), si presentano a Durham e battono con merito 91-84Duke, numero 4 della nazione e con 26 vinte e appena 4 perse fin lì. Non bastano nemmeno i 23 punti con 5 rimbalzi e 5 assist di Paolo Banchero, il freshman di origini italiane che gioca un sontuoso primo tempo (15 punti) ma poi si eclissa nella ripresa, con UNC invece a prendersi la scena coi vari Bacot, 23 punti, Love, 22, RJ Davis, 21, e Brady Manek, il lungo bianco dalla barbona rossa che finisce con 20 punti, 11 rimbalzi e 5 triple.

"Mi scuso per questa prestazione. E' stata davvero inaccettabile", ha detto Coach K a fine partita prendendo il microfono e parlando in mezzo al campo, invitando più volte il pubblico e i famosi Cameron Crazies a fare silenzio per farlo parlare. "Oggi è stato inaccettabile ma la stagione è stato molto più accettabile. E poi l'anno non è ancora concluso, mi sbaglio?", ha aggiunto Krzyzewski alludendo al fatto che c'è da giocare il Torneo dell'ACC e poi soprattutto il Torneo NCAA, la March Madness, dove Duke sarà per forza di cose una delle grandi favorite al netto di questa sconfitta.

Mike Krzyzewski, al timone di Duke contro i rivali storici di North Carolina, Dirk Nowitzki, il commissioner Adam Silver, laureatosi a Duke, e più di 90 ex alunni dei Blue Devils, tutti "svezzati" da Coach K tra cui Grant Hill, Christian Laettner, JJ Redick, Elton Brand e Shane Battier. Un ko che comunque fa male e lascia il segno perchè era uno degli eventi dell'anno nello sport americano. L'ultima partita nella sua casa di un'autentica leggenda come, al timone dicontro i rivali storici di battuti di 20 punti, 87-67, nel match d'andata a Chapel Hill . Una partita-evento in cui i biglietti sono arrivati a costare oltre 8mila dollari, erano presenti celebrità, una leggenda NBA come, il commissioner, laureatosi a Duke, e più di 90 ex alunni dei Blue Devils, tutti "svezzati" da Coach K tra cui

La partita dice che Duke è favorita, i Blue Devils cambiano marcia durante il primo tempo e arrivano a +11 sul 38-27, ma North Carolina non ci sta, ricuce lo strappo e all'intervallo è a -2 sul 41-39 con le bombe di Manek e Davis. Nella ripresa i Blue Devils tengono la testa avanti per buona parte della contesa, poi negli ultimi 6' UNC mette la freccia, i padroni di casa non riescono a rispondere, Banchero e soci spariscono, e quindi sono i rivali storici a mettere le mani sul match e a rovinare la festa a Coach K.

