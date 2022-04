Final Four, atto conclusivo del Torneo NCAA 2022. Una Final Four di assoluta nobiltà, dal sangue blu, "blue blood" come dicono negli Stati Uniti, con Duke, North Carolina, Villanova e Kansas, quattro università che hanno proprio nel blu il loro colore dominante, seppur di tonalità diverse. Ma soprattutto è di blasone estremo perchè sul tavolo ci sono ben 17 titoli NCAA: 6 per i Tar Heels, 5 per i Blue Devils e 3 a testa per Jayhawks e Wildcats. Dulcis in fundo, è un gran ballo unico perchè c'è coach Mike Krzyzewski prima del ritiro, e perchè per la prima volta nella storia avremo Ci siamo, è tutto pronto per il gran ballo di New Orleans: questa notte si apre la, atto conclusivo del. Una Final Four di assoluta nobiltà, dal sangue blu, "" come dicono negli Stati Uniti, con, quattro università che hanno proprio nel blu il loro colore dominante, seppur di tonalità diverse. Ma soprattutto è di blasone estremo perchè sul tavolo ci sono ben: 6 per i Tar Heels, 5 per i Blue Devils e 3 a testa per Jayhawks e Wildcats. Dulcis in fundo, è un gran ballo unico perchè c'è un giocatore di passaporto italiano come Paolo Banchero , perchè è l'ultimo viaggio diprima del ritiro, e perchè per la prima volta nella storia avremo Duke-North Carolina, la rivalità per eccellenza, al Torneo

Il programma delle semifinali:

0:09 #2 Villanova vs #1 Kansas

2:49 #8 North Carolina vs #2 Duke

I riflettori sono ovviamente per la seconda semifinale perchè Duke-North Carolina è il derby d'America, la rivalità per eccellenza del basket collegiale e una sorta di "Clasico" a livello di Barcellona-Real Madrid e Boca Juniors-River Plate nel calcio. Due università agli antipodi, statale UNC, privata Duke, frequentata in gran parte dei rampolli delle famiglie più facoltose degli Stati Uniti, divise da meno di 10 chilometri in linea d'aria sulla "Tobacco Road".

I Blue Devils ci arrivano da favoriti perchè hanno un Top 3 al prossimo Draft NBA come Paolo Banchero, perchè sono stati la squadra forse più continua e convicente di tutte al Torneo, e perchè hanno Coach K che vuole chiudere la sua carriera col massimo risultato, col sesto titolo in carriera e sesto anche per l'università, che andrebbe ad appaiare nell'albo d'oro proprio i nemici di UNC. North Carolina arriva a questa Final Four decisamente a sorpresa dopo un'annata con più ombre che luci, la prima con Hubert Davis da coach, lui che ha partecipato al gran ballo anche da giocatore coi Tar Heels, ma sembra quella con più birra, una sorta di "squadra del destino" che non sembra possa essere fermata.

La partita è impronosticabile, in stagione si sono divisi i due confronti vincendo una sul campo dell'altra, ma mai si erano affrontati al Torneo NCAA, soprattutto alla Final Four: sarà il derby numero 100 per coach K (50 vinti, 49 persi), in palio c'è il posto in finale e la tavola è apparecchiata affinché sia una sfida che possa finire di diritto nella storia della pallcanestro collegiale.

Kansas e Villanova. I Jayhawks di Bill Self sono l'unica numero 1 del tabellone rimasta in vita, sono una squadra solida che si affida al talento atletico di Ochaj Agbaji, uno che Wildcats di Jay Wright, campioni nel 2016 e nel 2018, dovranno fare a meno di Justin Moore, infortunatosi nell'ultima gara contro Houston, ma restano estremamente tosti, senza veri lunghi e con un leader come Colin Gillespie, di fatto il Ryan Arcidiacono del 2022. Nemmeno 'Nova ha affrontato rivali molto forti finora, e quindi la gara con Kansas promette equilibrio da qualsiasi lato la sia guardi. Non così da meno la prima semifinale, tra. Idisono l'unica numero 1 del tabellone rimasta in vita, sono una squadra solida che si affida al talento atletico di, uno che finirà nelle prime 20 scelte del prossimo Draft , ma che finora non ha avuto test così probanti. Idi, campioni nel 2016 e nel 2018, dovranno fare a meno di, infortunatosi nell'ultima gara contro Houston, ma restano estremamente tosti, senza veri lunghi e con un leader come, di fatto il Ryan Arcidiacono del 2022. Nemmeno 'Nova ha affrontato rivali molto forti finora, e quindi la gara con Kansas promette equilibrio da qualsiasi lato la sia guardi.

