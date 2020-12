Fulmine a ciel sereno in casa Segafredo Virtus Bologna: l'allenatore Sasha Djordjevic è stato esonerato! Il coach serbo, 53 anni, paga evidentemente la cocente sconfitta di ieri, domenica, in casa contro la Dinamo Sassari per 83-78, match in cui era previsto il debutto di Marco Belinelli ma che non è avvenuto. Quella con la Dinamo è stata oltretutto il quarto ko casalingo consecutivo in campionato su cinque gare, e Djordjevic è stato espulso per proteste contro gli arbitri dopo appena 8'.