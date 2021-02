AX Armani Exchange Milano-Fortitudo Lavoropiù Bologna 98-72

Di Daniele Fantini. Le Final Eight di Coppa Italia hanno dettato un target di eccellenza. E Milano sembra intenzionata a mantenerlo vivo anche in questa parte della stagione di transizione verso i playoff. Il largo successo sulla Fortitudo Bologna apre una nuova striscia vincente dopo la sconfitta incassata contro Trieste (ultima gara di campionato prima della lunga pausa dovuta anche al turno di riposo) e mostra le stesse qualità già apprezzate nella kermesse che, un paio di settimane fa, ha impreziosito la bacheca biancorossa con il secondo trofeo stagionale: concentrazione, intensità, durezza difensiva massima e un attacco capace di viaggiare e produrre con ritmi altissimi e una fluidità eccezionale. Basta una manciata di minuti, meno di tre per l'esattezza, perché Milano chiarisca lo standard della partita: il 10-0 iniziale, violento e fulmineo, si allarga presto sul 20-4 e sul 30-11 al termine del primo quarto, ispirato dal pomeriggio eccelso di Kevin Punter (25 punti, season-high in campionato, due in meno dei 27 sparati in Eurolega contro l'Olympiacos) e dalle visioni di Sergio Rodriguez (11 punti e 7 assist in 16' prima di essere disattivato nella ripresa), creatore di gioco straordinario quando riesce a battere a ripetizione (e oggi lo fa con fin troppa facilità) la difesa avversaria sul perimetro.

Nemmeno la zona 3-2, cavalcata per lunghi tratti da coach Dalmonte nel disperato tentativo di frenare un attacco semi-infallibile (il 21/31 finale dall'arco è record stagionale, lanciato da un quasi irreale 12/15 nel primo tempo), fornisce frutti particolari: Michael Roll (16 di enorme sostanza dalla panchina con 4/4 da tre) e Vlado Micov (14 punti, season-high), apparso in grande recupero dopo i tanti problemi sofferti nelle ultime settimane, si aggiungono allo show di Rodriguez e Punter, e l'Olimpia vola sul +26 all'intervallo lungo (59-33), mettendo in archivio il risultato con un tempo intero di anticipo. Sul lato opposto, anche senza il generale Kyle Hines, tenuto a riposo assieme a LeDay, Punter, Evans e all'infortunato Brooks, la difesa lavora come in una grande serata di Eurolega, forzando 11 palle perse nel solo primo tempo (15 alla fine) con un Kaleb Tarczewski concentrato e reattivo sui giochi a due e, soprattutto, un lavoro straordinario di Punter e Shavon Shields, ancora una volta vero MVP oscuro della partita, nel mettere la museruola a Pietro Aradori (7 punti in un pomeriggio spento), e alla coppia composta da Wesley Saunders e Adrian Banks, tenuta a 0 punti con 0/7 al tiro nei primi 20 minuti.

L'unica fiammata ospite divampa nelle battute iniziali della ripresa, quando, con un break di 2-10 lanciato dal solo sprazzo interessante di Saunders (61-43), la Fortitudo stuzzica un time-out motivazionale di Ettore Messina. Milano torna in campo trasformata, con la stessa mentalità cinica del primo tempo e, spinta da quattro triple consecutive di Moraschini, Punter e Roll spegne le flebili velleità avversarie riaprendo la forbice sul +28 (82-54) all'ultima pausa. Nel finale, dove l'Olimpia cede qualcosa dopo aver toccato il massimo vantaggio sul +33 (92-59), c'è spazio per vedere tutte le seconde linee in campo, con i primi punti di Jakub Wojciechowski in campionato (5), qualche balzo di Paul Biligha (4 con 4 rimbalzi e 3 assist), un paio di triple di Davide Moretti (6) e un Moraschini utilizzato a lungo da playmaker per regalare minuti preziosi di riposo a Rodriguez. L'Olimpia è attesa infatti a una settimana cruciale per il lancio della volata-playoff in Eurolega: mercoledì sera ospiterà il Fenerbahçe Istanbul, fermatosi nel derby contro l'Efes dopo aver cavalcato una striscia imponente di dieci vittorie consecutive, mentre venerdì è in programma la difficilissima trasferta lituana contro lo Zalgiris Kaunas.

Milano : Rodriguez 11, Punter 25, Shields 4, Datome 3, Tarczewski 3; Moretti 6, Moraschini 3, Wojciechowski 5, Cinciarini 3, Biligha 4, Roll 16, Micov 14. All.: Messina.

: Rodriguez 11, Punter 25, Shields 4, Datome 3, Tarczewski 3; Moretti 6, Moraschini 3, Wojciechowski 5, Cinciarini 3, Biligha 4, Roll 16, Micov 14. All.: Messina. Bologna: Fantinelli 4, Banks 13, Saunders 10, Withers 5, Hunt 17; Baldasso 9, Totè 5, Cusin 2, Aradori 7. N.e.: Pavani, Manna. All.: Dalmonte.

