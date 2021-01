Fortitudo Lavoropiù Bologna-Allianz Pallacanestro Trieste 69-82

A cura di Davide Fumagalli. Colpo esterno dell'Allianz Trieste che si impone alla Unipol Arena contro la Lavoropiù Fortitudo Bologna nella 15esima giornata di Serie A e tiene vivo il sogno di andare alle Final Eight di Coppa Italia, avendo ancora il recupero contro Varese da giocare. La squadra di Eugenio Dalmasson, a 12 punti in classifica, vince per la prima volta nella sua storia sul campo della Effe, centra il terzo successo di fila dopo quelli nei recuperi con Treviso e Reggio Emilia, e torna a vincere in trasferta dopo quattro ko, precisamente dalla prima gara esterna a Sassari. L'Allianz, che di fatto deve fare a meno di Fernandez per un problema alla caviglia nel riscaldamento, viene trascinata dalla sua panchina: il lettone Grazulis con 20 punti (season high) e 8 rimbalzi, molto bene anche Upson, 12, Laquintana, 13, e Alviti, 11, bravi a coprire le giornate sottotono di Henry, Doyle e Delia; sono 7 punti con 6 assist per Daniele Cavaliero nel giorno del suo 37esimo compleanno. La Fortitudo di Luca Dalmonte cade dopo tre vittorie di fila e deve abbandonare i propositi di Final Eight, restando ferma a 10 punti in classifica: senza Happ, Aradori e Mancinelli, non bastano i 17 punti di Banks (1 su 6 da tre) e i 12 di Baldasso, l'ultimo ad arrendersi nel quarto periodo. La Lavoropiù paga a caro prezzo il 5 su 23 da tre, più ancora delle 15 palle perse.

Canestrone fuori equilibrio di Andrejs Grazulis contro la Fortitudo

La Fortitudo, spinta dal rientrante Fantinelli, inizia con le marce altissime, Trieste fatica a trovare ritmo e spazi contro l'ottima difesa costruita da Dalmonte, e così la Lavoropiù scappa via sul +14, 20-6 già nel primo quarto. A svegliare l'Allianz ci pensa l'ingresso dalla panchina di Andrej Grazulis, il lettone firma il -9 della prima pausa (24-15), e poi insieme agli altri giocatori dalla panchina come Upson, Alviti e Laquintana produce lo sforzo che porta al pareggio sul 31-31, con anche una rocambolesca azione da 5 punti complessivi. Bologna si risveglia e reagisce con Saunders, una gran schiacciata di Totè e un jumper di Banks, l'Allianz però replica con Delia e Doyle e così all'intervallo è parità sul 39-39.

Upson con due gemme da Top 10, stoppata e schiacciata

Nella ripresa Bologna riparte bene ma Trieste ha un'altro ritmo, Delia risponde a Cusin, poi sono ancora i vari Grazulis, Laquintana, Upson e Alviti a firmare il +8 degli ospiti sul 61-53 in avvio di quarto periodo. A tenere in piedi la Fortitudo è Baldasso che mette due triple in fila per il -2 (61-63), poi è Banks a firmare il canestro del pari, ma la squadra di Dalmasson no si scompone, Alviti segna 5 punti di fila e Grazulis lo imita con due triple per il +7, che diventa +10 con la gran schiacciata e fallo subito di Upson. Sul 77-67 a meno di 2' dal termine la Fortitudo ci prova ma Banks sbaglia da fuori, Cusin perde due palloni, e così è Laquintana a chiudere il discorso con la bomba del +13. Il finale è 82-69, un successo meritato per Trieste contro una Fortitudo apparsa un po' stanca e demotivata dalle scarse percentuali al tiro da tre.

Linea di fondo e schiacciatona per Leonardo Totè

La Lavoropiù tornerà in campo martedì 12 gennaio in Champions League contro il Pinar Karsiyaka mentre nel weekend di Serie A la Fortitudo avrà la trasferta a Varese (a meno di rinvii causa situazione Covid dei biancorossi), viceversa Trieste ospiterà Sassari.

Bologna : Banks 17, Totè 4, Cusin 2, Baldasso 12, Palumbo 6, Pavani ne, Hunt 6, Saunders 8, Fantinelli 8, Withers 6, Sabatini ne. All. Dalmonte.

Highlights: Fortitudo Bologna-Trieste 69-82

* * *

Carpegna Prosciutto Pesaro-Germani Brescia 98-88

Di Daniele Fantini. Dopo 9 anni di assenza, la Vuelle Pesaro è alle FinalEight. La vittoria su Brescia porta la formazione di coach Jasmin Repesa a pareggiare il proprio record (7-7) e a conquistare la certezza matematica di ritrovarsi tra le prime otto del girone d'andata anche dopo i recuperi che interesseranno Trieste e Cremona, impegnate rispettivamente contro Varese e Milano, un traguardo che certifica la bontà del nuovo progetto iniziato in estate con un netto cambio di pagina rispetto alla tragica scorsa stagione, quando Pesaro languiva sul fondo della classifica al momento dello stop del campionato per la pandemia di coronavirus con un solo successo raccolto in 20 gare.

La partita vive su binari emotivi opposti, cambiando volto all'intervallo. Brescia comanda un primo tempo di cui prende presto possesso con un parzialone di 0-14 e tocca anche il +11 cavalcando gli inizi roventi di TJ Cline (19 punti, 8 rimbalzi) e Dusan Ristic (15 punti, 6 rimbalzi), bravi nell'attaccare in maniera continuata il verniciato avversario. L'approccio mentale e l'intensità difensiva della Vuelle svoltano nella ripresa, generando un terzo periodo extra-lusso da 28-15 per il +8 (68-60) dell'ultimo mini-riposo. Priva di coach Buscaglia, espulso per proteste sul finire del terzo quarto, Brescia ricuce in avvio di quarto periodo con una serie di triple e l'ottimo impatto dalla panchina dello scongelato Sasà Parrillo (9 punti, 3/3 dall'arco e tanto lavoro difensivo) ma non ha la forza per reggere alla seconda sfuriata di una Pesaro ormai in palla.

Marko Filipovity sbuca da ogni posizione martoriando la retina avversaria (24 punti, season-high, e 8 rimbalzi) e Ariel Filloy fa altrettanto con una serata da clinic nel tiro dalla distanza: 22 punti (altro season-high) con 5/7 per un giocatore che, prima di questa sera, teneva un misero 20% di media. Importante e imponente anche la presenza di Tyler Cain in entrambe le aree: l'ex-Varese vince, sul lungo periodo, il duello con la front-line avversaria piazzando una quasi doppia-doppia da 15 punti e 9 rimbalzi, mentre Carlos Delfino, altra anima veterana del gruppo, cancella con un secondo tempo molto positivo le difficoltà, soprattutto difensive, di una prima metà di gioco al di sotto del suo standard (12 punti, 9 dei quali in lunetta). Brescia, alla terza sconfitta in fila dopo il trittico di successi che aveva aperto l'era Buscaglia, saluta in maniera definitiva le ultimissime speranze di qualificazione alle FinalEight. Stecca Kenny Chery, soltanto 2 punti con 1/8 al tiro in 20' confusionari, scompare Drew Crawford, in difficoltà dopo un inizio di partita promettente.

Pesaro : J. Robinson 11, Tambone 6, Delfino 12, Filipovity 24, Cain 15; Drell, G. Robinson, Zanotti 8, Filloy 22. N.e.: Calbini, Basso, Serpilli. All.: Repesa.

* * *

Banco di Sardegna Sassari-Acqua S.Bernardo Cantù 98-92

a breve il report completo...

Sassari : Spissu 12, Gentile 11, Bendzius 26, Burnell 11, Bilan 27; Treier, Kruslin, Katic 11, Gandini. N.e.: Sanna, Martis, Re. All.: Pozzecco.

* * *

Umana Reyer Venezia-UnaHotels Reggio Emilia

in campo alle 20.45

* * *

Vanoli Basket Cremona-AX Armani Exchange Milano

Rinviata. Dopo la partita vinta in Eurolega venerdì sera contro il Real Madrid, Milano è rimasta bloccata in Spagna a causa di una nevicata record che ha costretto alla chiusura prolungata degli aeroporti della capitale.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

