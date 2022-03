5° successo consecutivo per l'AX Armani Exchange Milano in campionato. La squadra di coach Ettore Messina supera anche l'Allianz Pallacanestro Trieste (102-84) e allunga provvisoriamente sul +4 in classifica sulla Virtus Segafredo Bologna, attesa alle ore 20:45 dal 112° derby di Basket City. Pomeriggio in stato di grazia per l'Olimpia (65% da due, 52% da tre), che trova ottime risposte da qualsiasi giocatore sceso sul parquet del Forum di Assago oltre a riabbracciare Shavon Shields dopo tre mesi di assenza. L'ala biancorossa, infortunatasi nella sfida casalinga di EuroLega contro il Real Madrid dopo uno scontro con Rudy Fernandez, chiude con 16 punti (7/9 dal campo) e conferma di essere imprescindibile anche per un autentico dream team quale quello milanese. MVP di giornata è però Kaleb Tarczewski, grazie alla doppia-doppia da 20 punti e 10 rimbalzi. Il centro statunitense si prende anche tantissimi complimenti dal proprio coach, confermando di essere elemento comunque importante anche se meno impiegato rispetto al recente passato.

8 assist e 23 di valutazione. Per l'Allianz si tratta del 4° k.o. consecutivo in LBA e la squadra di coach Ciani si conferma in un periodo di inflessione generalizzata, anche se non era certo quella di oggi la sfida in cui riemergere dalle difficoltà. Buona prova anche per Sergio Rodriguez , grande assente nel k.o. di giovedì contro il Real Madrid , ritornato però nel ruolo di leader e regista di lusso e capace di mettere a referto 13 punti,e 23 di valutazione. Per l'Allianz si tratta delin LBA e la squadra di coach Ciani si conferma in un periodo di inflessione generalizzata, anche se non era certo quella di oggi la sfida in cui riemergere dalle difficoltà.

Canestro all'indietro? A Kaleb Tarczewski riesce anche questo!

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano - Allianz Pallacanestro Trieste 102-84

Milano : Melli 2, Grant 8, Rodriguez 13, Tarczewski 20, Ricci 3, Biligha 6, Mitoglou 7, Baldasso 6, Daniels 8, Shields 16, Alviti 4, Datome 7. All. Messina.

: Melli 2, Grant 8, Rodriguez 13, Tarczewski 20, Ricci 3, Biligha 6, Mitoglou 7, Baldasso 6, Daniels 8, Shields 16, Alviti 4, Datome 7. All. Messina. Trieste: Banks 12, Davis 14, Alexander 7, Konate 8, DeAngeli, Mian 10, Delia 7, Campani n.e., Cavaliero n.e., Campogrande 11, Grazulis 13, Lever 2. All. Ciani.

* * *

