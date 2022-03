Virtus Segafredo Bologna in questa stagione. Vero la gioia per gli ultimi colpi di mercato Daniel Hackett e Toko Shengelia, ma i campioni d'Italia in carica dovranno fare a meno di Marco Belinelli per oltre un mese Marco Belinelli, nella gara di mercoledì contro l'Umana Reyer Venezia, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche e i tempi di recupero sono stimati in circa 40 giorni", recita il comunicato della Virtus Bologna dopo gli esami strumentali di rito. La fortuna proprio non è dalla parte dellain questa stagione. Vero la gioia per gli ultimi colpi di mercato, ma i campioni d'Italia in carica dovranno fare a meno diper oltre un mese dopo l'infortunio muscolare rimediato nella gara di Eurocup vinta al Taliercio contro la Reyer Venezia . "", recita il comunicato della Virtus Bologna dopo gli esami strumentali di rito.

Lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Tempi di recupero sono stimati in circa 40 giorni

Ad

Belinelli, che negli ultimi giorni è diventato papà per la prima volta della piccola Nina Sophie, in questa stagione si era già dovuto fermare a novembre per un intervento chirurgico al gomito per un problema di borsite. Certo la Virtus perderà il suo capitano e giocatore simbolo, in campo e nello spogliatoio, anche se il reparto guardie a disposizione di Sergio Scariolo è tutt'altro che scarno, , che negli ultimi giorni è diventato papà per la prima volta della piccola, in questa stagione si era già dovuto fermare a novembre per un intervento chirurgico al gomito per un problema di borsite. Certo laperderà il suo capitano e giocatore simbolo, in campo e nello spogliatoio, anche se il reparto guardie a disposizione diè tutt'altro che scarno, soprattutto dopo l'ultimo arrivo di Daniel Hackett

EuroCup La Virtus espugna il Taliercio nel derby: vittoria su Venezia 83-72 IERI A 20:59

Belinelli si protrarrà per diverse gare tra campionato ed Eurocup, a partire da domenica sera quando tutta Bologna sarà concentrata sul derby delle 20.45 tra Fortitudo e Virtus. Oltre a Beli, la Segafredo dovrà fare a meno di Alessandro Pajola, ancora ai box per la positività al Covid, e molto probabilmente di Toko Shengelia. Il georgiano, Cedevita Olimpia Lubiana, anche se è stato regolarmente tesserato per la Serie A al pari di Hackett. L'assenza disi protrarrà per diverse gare tra campionato ed Eurocup, a partire da domenica sera quando tutta Bologna sarà concentrata suldelle 20.45 tra. Oltre a, la Segafredo dovrà fare a meno di, ancora ai box per la positività al Covid, e molto probabilmente di. Il georgiano, ultimo arrivo dopo la separazione col CSKA Mosca , si sta ancora allenando per conto suo per ritrovare la forma migliore e potrebbe esordire mercoledì prossimo in Eurocup contro il, anche se è stato regolarmente tesserato per la Serie A al pari di

Tripla irreale di Belinelli, overtime Milano-Virtus

Serie A La Virtus Bologna fa il bis: ufficiale l'arrivo di Shengelia 07/03/2022 A 17:51