Segui Italia-Australia in diretta su Eurosport Player e Discovery+

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Italia - Australia 10:10-12:23 Live

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03

24' ITA-AUS 52-54

L'Australia ora martella la palla interna con Baynes. Momento di appannamento offensivo azzurro, e i Boomers ne approfittano per tornare avanti con Landale.

22' ITA-AUS 52-48

Mannion parte in quintetto al posto di Spissu. E sono proprio lui e Polonara a lanciare il primo tentativo di allungo azzurro, rintuzzato da Ingles e Mills.

Il tabellino di fine primo tempo

Italia : Spissu, Tonut 6, Fontecchio 12, Polonara 6, Melli; Gallinari 5, Mannion 9, Moraschini 2, Pajola, Ricci 5, Vitali. N.e.: Tessitori.

: Spissu, Tonut 6, Fontecchio 12, Polonara 6, Melli; Gallinari 5, Mannion 9, Moraschini 2, Pajola, Ricci 5, Vitali. N.e.: Tessitori. Australia: Mills 7, Dellavedova 2, Ingles 6, Landale 8, Baynes 8; Exum, Goulding, Green, Kay 8, Sobey, Thybulle 5. N.e.: Reath.

Le statistiche a fine primo tempo. L'Italia sta tirando 14/22 da due (64%) e 4/12 da tre (33%), spinta dai 12 punti di Simone Fontecchio, dai 9 di Nico Mannion e dai 6 a testa di Achille Polonara e Stefano Tonut. L'Australia viaggia con 10/18 da due (56%), 6/15 da tre (405), con 8 punti a testa per Jock Landale, Nic Kay e Aaron Baynes.

INTERVALLO: ITA-AUS 45-44

Il rientro in campo del Gallo ci permette di tenere la testa avanti all'intervallo lungo, ma è durissima. Siamo migliorati nella metacampo difensiva, specialmente nel contenimento dell'esplosività avversaria sul perimetro e con il lavoro dei lunghi.

18' ITA-AUS 42-37

Momentone di Polonara: 4 punti in fila, i primi della sua avventura olimpica, per rispondere al rientro dell'Australia firmato da Ingles e Landale.

16' ITA-AUS 38-32

Torna Fontecchio a martellare con due canestri consecutivi sui tagli, poi la difesa alza il volume con Pajola a incollarsi a Exum e Melli a contenere tutte le penetrazioni.

14' ITA-AUS 34-30

L'Australia ricuce il gap di inizio secondo quarto con i lunghi, tornando a segnare con Baynes e Kay. Ma arriva il contro-break azzurro di puro carattere con Mannion e Ricci.

12' ITA-AUS 30-25

Avvio molto frizzante di Mannion, autore di 5 punti in fila. Un paio di buoni minuti difensivi dell'Italia, con Vitali faccia-a-faccia contro Patty Mills.

FINE PRIMO QUARTO: ITA-AUS 25-25

Una tripla di Ricci e Mannion ci tengono lì, a contatto. Bel primo quarto, intenso, rapido, ad alto ritmo, tra due squadre che stanno mostrando tanta fluidità offensiva. Soffriamo in difesa sul perimetro: l'Australia gioca bene il pick'n'roll centrale con Mills ed Exum (8/10 da due di squadra).

9' ITA-AUS 20-23

Tonut torna a scuotere l'Italia con una tripla dall'angolo, ma continuiamo a soffrire tanto la qualità sul perimetro dell'Australia. Le giocate in pick'n'roll centrale fanno la differenza in questo momento. Il secondo fallo di Thybulle è però una buona notizia per noi.

7' ITA-AUS 15-19

Dentro Mannion e Gallinari per dare maggiore qualità offensiva agli Azzurri. L'Australia continua a giocare un'ottima pallacanestro, rapida, veloce, dinamica, con un Mills guizzante e un Thybulle che prende vantaggio con il suo atletismo superiore.

5' ITA-AUS 9-13

Ci siamo fermati in attacco, e l'ingresso di Thybulle dà linfa fresca per l'Australia. Contro-break lampo di 5-0 ispirato dall'ala dei Sixers.

3' ITA-AUS 9-8

Si parte con ritmi molto alti. Fontecchio e Tonut guidano l'attacco azzurro, l'Australia si rende subito pericolosa con il tiro da fuori e le iniziative di Patty Mills sul perimetro. Finora ben contenuto Landale in vernice.

Il quintetto scelto da Meo Sacchetti: Marco Spissu, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Achille Polonara e Nicolò Melli. Debutto per Spissu, non utilizzato nella partita contro la Germania, e Nico Mannion in uscita dalla panchina.

Nella notte, la Germania si è poi imposta sulla Nigeria per 99-92. In questo momento la classifica recita: Australia e Italia 1-0, Germania 1-1, Nigeria 0-2. La rappresentativa africana sarà l'ultima avversaria degli Azzurri, con la sfida in programma sabato 31 alle 06.40.

L'Australia è un avversario ostico, con tanti giocatori NBA e di livello internazionale a roster. Anche i Boomers, come l'Italia, hanno cominciato con un successo l'avventura olimpica, superando la Nigeria per 84-67 con 25 punti di Patty Mills.

Amici di Eurosport, bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Italia-Australia, seconda partita del torneo olimpico di Tokyo per l'Italbasket di coach Meo Sacchetti. Dopo la vittoria all'esordio sulla Germania , gli Azzurri vanno a caccia di un altro successo per conquistare la qualificazione matematica ai quarti di finale.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Basket

Tokyo 2020 Italia dei giovani? No, questa è già un'Italia fatta e finita 25/07/2021 A 18:48