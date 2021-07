Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Italia - Germania 06:30-08:43 Live

1° quarto 7' (23-14): 7/10 da 3 e fuga tedesca

Show balistico incredibile di Obst e compagni, che volano sul +9 con triple aperte e comode. Italia molto in sofferenza, anche a rimbalzo difensivo, oltre che imprecisa al tiro pesante.

1° quarto, 5' (17-14): Germania che bombarda

Incredibile grandinata di triple per la nazionale tedesca, con Andreas Obst capace di infilarne 3 consecutive per rispondere alle giocate di Mannion e compagni. Timeout in cui la panchina azzurra chiede di "accoppiarsi" meglio sul pick&roll e non perdersi i tiratori tedeschi.

1° quarto, 2' (2-7): subito partenza sprint dell'Italia

Fontecchio inchioda la bimane dopo un contropiede e suggella un primo break, poi Mannion s'inventa un canestro assurdo.

Si comincia: Germania-Italia è LIVE!

Ben ritrovati amici e amiche di Eurosport. LIVE la diretta-blog di Germania-Italia, primo turno del girone di pallacanestro maschile dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

