La Germania si riconferma regina incontrastata delle discipline su budello. L'ennesimo exploit teutonico- che si unisce al paniere di trionfi teutonici firmati, tra gli altri, da Natalie Geisenberger , Johannes Ludwig, il doppio Wendl/Arlt nello slittino e Christopher Grotheer , Hannah Neise nello skeleton - si traduce in una sontuosa tripletta nel bob a due maschile.

Francesco Friedrich, già campione olimpico a PyeongChang 2018 e leader a partire Johannes Lochner da 15 a 48 centesimi. In apertura di giornata, Friedrich taglia il traguardo sotto il muro dei 59", realizzando il record di pista, poi il 59.52 della quarta manche è sufficiente per piazzare mezzo secondo tra sè e il resto degli equipaggi teutonici. L'oro è andato all'equipaggio capitanato dal pilota, già campione olimpico a PyeongChang 2018 e leader a partire dalla prima manche . Coadiuvato dal frenatore Thorsten Margis, Friedrich ha compiuto il passo decisivo nella terza manche, allungando il gap con il connazionaleda 15 a 48 centesimi. In apertura di giornata, Friedrich taglia il traguardo sotto il muro dei 59", realizzando il record di pista, poi il 59.52 della quarta manche è sufficiente per piazzare mezzo secondo tra sè e il resto degli equipaggi teutonici.

Johannes Lochner invece, paga una partenza lenta nella terza run, con qualche intoppo in fase di posizionamento. Nell'ultima discesa, nonostante un errore alla curva 13, Lochner riesce a fare il vuoto tra sè e il resto degli inseguitori (1.20 secondi sul terzo Hafer). Il suo 3:57.38 tuttavia, non può impensierire il crono di Friedrich.

Tragiche invece le due discese del russo Gaitiukevich (l'unico ad aver battuto Friedrich nell'ultima stagione di Coppa del Mondo), che paga 1.75 secondi dalla testa a fine 3a manche dopo un'errore macroscopico all'entrata della curva 9; nella finale il russo rischia il rovesciamento nella parte alta del tracciato e retrocede in ottava posizione, col crono complessivo 3:59.31. Ne approfitta il terzo tedesco Christoph Hafer, che in terza manche scavalca Gaitiukevich di 24 centesimi dopo una discesa più pulita e nella quarta veleggia verso un 3:58.58 valido per il bronzo.

L'Italia invece, abbandona la gara alla terza manche: il duo composto da Patrick Baumgartner (pilota) e Robert Mircea (frenatore), non riesce a sovvertire la gerarchia della seconda batteria, che li vedeva in 21a posizione, un gradino sotto all'ultimo slot valido per la qualificazione alla quarta manche. Per Baumgartner troppi capricci col ghiaccio, dalla curva 2 alla 13. La ciurma azzurra si assesta al 21° posto, sul 3:00.93 finale, a 3.56 secondi dal tempo del leader Friedrich.

