Sulle ali di Vincenzo Grifo . L'Italia si porta a casa la prima delle due amichevoli ravvicinate che chiudono il 2022, andando a espugnare per 3-1 Tirana. Una vittoria in rimonta firmata soprattutto dall'esterno del Friburgo , autore di un inizio di stagione straordinario, dopo il vantaggio dell'empolese Ismajli per i padroni di casa: Grifo prima serve a Di Lorenzo la palla del pareggio, quindi colora la serata d'azzurro con la doppietta decisiva. Nel conto anche un palo di Zaniolo e una traversa ancora una volta dello scatenato Grifo. Mentre gli albanesi di traverse ne colpiscono due in pochi minuti, prima con Uzuni e poi con l'altro empolese Bajrami. Altri tre esordienti assoluti mandati in campo da Mancini: Fagioli, Pinamonti e Pafundi. La notte di Tirana registra anche uno spavento per Tonali, costretto a uscire in barella , e il ritorno in azzurro di Federico Chiesa. L'Italia tornerà in campo domenica, in Austria, proprio nel giorno in cui prenderanno il via i Mondiali. Malinconia.