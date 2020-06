Alla BayArena gli uomini di Flick partono male andando sotto 1-0 con il gol di Alario, ma Coman, Goretzka e Gnabry rimediano già prima dell’intervallo. Nella ripresa arrivano anche il poker di Lewandowski e il gol di Wirtz. Dortmund temporaneamente a -10 e Meisterschale sempre più vicino a Monaco di Baviera

La festa del 30° titolo nazionale del Bayern Monaco inizia a Leverkusen. Le Aspirine, penultimo vero ostacolo sulla corsa trionfale dei bavaresi in attesa del Borussia Monchengladbach, vengono travolte dagli uomini di Flick con una facilità disarmante.

Robert Lewandowski segna il 30° gol in campionato, il 90° in totale dei Campioni di Germania. Thomas Muller mette la firma sul 20° assist eguagliando la prestazione di Kevin De Bruyne nel 2014/15 al Wolfsburg. Tornano a segnare Gnabry e Coman anche grazie ad una sontuosa prestazione di Leon Goretzka, vero faro del centrocampo in questa manciata di partite post-Covid. Ma soprattutto il Dortmund rimane a distanza di sicurezza, ovvero 10 punti, a cinque partite dalla fine. Una seria ipoteca sul Meisterschale per Flick.

Per il Bayer, invece, il poker dei bavaresi complica la strada verso la prossima edizione della Champions League. Le Aspirine non approfittano dei passi falsi del ‘Gladbach e del Lipsia e rimangono al quinto posto.

Il tabellino

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4 (primo tempo 1-3)

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Dragovic, S. Bender, Tapsoba, Alario (dal 76’ Volland); Aranguiz, Baumgartlinger (dal 62’ Paulinho); Bellarabi (dal 46’ Wirtz), Amiri (dal 46’ Wendell), Diaby; Bailey (dal 46’ Demirbay). All. Bosz

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies (dal l’85’ Hernandez); Kimmich, Goretzka (dal 75’ Javi Martinez); Gnabry (dal 75’ T. Alcantara), Müller, Coman (dal 67’ Perisic); Lewandowski. All. Flick

Arbitro: M. Grafe

Gol: 10’ Alario, 27’ Coman, 42’ Goretzka, 45’ Gnabry, 65’ Lewandowski, 89' Wirtz

Assist: Baumgartlinger, Goretzka, Muller (x2), Kimmich, Paulinho

Ammoniti: Amiri, Bellarabi, Dragovic (L), Coman, Lewandowski, Muller (M)



La cronaca in 6 momenti chiave

10’ VANTAGGIO DELLE ASPIRINE - Ha segnato Alario! Buco della difesa dei bavaresi con una brutta palla persa di Boateng. L'argentino stoppa un bel pallone in profondità di Baumgartlinger e tutto solo batte Neuer sul primo palo

28’ PAREGGIO DEL BAYERN – Ha segnato Coman! Buco difensivo colossale di Diaby che regala il pallone a Goretzka a centrocampo. Il francese riceve palla in profondità e batte Hradecky con un pallonetto. Terzo gol stagionale per l'ex Juve

42’ RADDOPPIO DEL BAYERN - Rimonta completata da Goretzka con un tiro incrociato angolatissimo da fuori area. Gran gol su assist di Muller. Bavaresi virtualmente a +10 dal Dortmund

45’ TRIS DEL BAYERN - Tris bavarese firmato da Gnabry! Lancio lungo di Kimmich, scandalosa marcatura di Tapsoba che lascia scappare il tedesco che appoggia in porta. 3-1 per gli uomini di Flick

65’ POKER DEL BAYERN - MANCAVA ALL'APPELLO LEWANDOWSKI! Incornata nell'angolino sul "solito" assist di Muller: 30 gol per il primo, 20 assist per il secondo. Numeri da paura

89' ACCORCIANO LE ASPIRINE - Ha segnato Wirtz con un sinistro preciso sul secondo palo da posizione piuttosto defilata. Risultato fissato sul 4-2

Il migliore in campo

Leon GORETZKA - Primo tempo da incorniciare: quantità, qualità, assist e gol. Innesca la rimonta con il filtrante per Coman e il diagonale nell'angolino del 2-1. Amuleto

Il peggiore in campo

Edmond TAPSOBA - Imbarazzante marcatura in occasione del 3-1 del Bayern: stende il tappeto rosso a Gnabry che chiude definitivamente la partita

Il momento social del match

La maglietta pre-partita del Bayern in omaggio a George Floyd

