All’Allianz Arena nel primo tempo va in scena la fiera degli errori: Sommer regala il vantaggio a Zirkzee con un rinvio sciagurato, poi Pavard beffa Neuer con un intervento difensivo diretto nella porta dei bavaresi. I campioni di Germania, piuttosto stanchi e orfani del bomber polacco e di Muller, firmano, però, la 13° vittoria di fila allo scadere con il tap-in del centrocampista tedesco

Il Bayern supera l’ultimo vero ostacolo che lo divide dal 30° Maisterchale in extremis. Il gol di Leon Goretzka all’86’ inguaia il Gladbach nella lotta Champions e consente agli uomini di Flick di giocarsi il titolo martedì sera contro il Werder Brema: in caso di vittoria, il Dortmund non potrebbe più raggiungerli.

Partita non indimenticabile all'Allianz Arena: nel Bayern mancano i 30 gol di Robert Lewandowski e i 20 assist di Thomas Muller, le squadre sono stanche per i tanti impegni ravvicinati. Pronti-via Marcus Thuram, uomo copertina dei Puledri, chiede il cambio a Rose per un infortunio muscolare. Ne esce un primo tempo pieno di errori da una parte e dell'altra: al 25' Sommer regala il vantaggio al giovane Zirkzee con un rinvio sciagurato, al 37' Pavard beffa Neuer con un intervento difensivo diretto nella porta dei bavaresi.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente, il Dortmund, vincente nel pomeriggio contro l'Hertha Berlino annusa la possibile clamorosa rimonta in campionato. Ma ancora una volta per i bavaresi sono decisivi gli ultimi minuti: questa volta a festeggiare è Goretzka, vero metronomo della squadra in questa Bundesliga post-Covid. L'assist è di Pavard che compensa la figuraccia del primo tempo. Per i Campioni di Germania è la 13a vittoria di fila in partite ufficiali. Numeri da brividi.

Pavard insacca la palla alle spalle di Neuer Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BAYERN MONACO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-1 (primo tempo 1-1)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez (dal 60’ Davies); Kimmich, Cuisance (dal 60’ Coman); Gnabry, Goretzka, Perisic (dall’88’ Martinez); Zirkzee (dal 76’ Wriedt) . All. Flick

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-2-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi (dal 46’ Jantschke), Bensebaini; Hofmann, Kramer, Neuhaus; Stindl, Herrmann (dal 70’ Wendt); Thuram (dal 10’ Embolo, dall’83’ Benes). All. Rose

Arbitro: F. Zwayer

Gol: 25’ Zirkzee, 37’ Pavard (Autogol), 86’ Goretzka

Assist: Pavard

Ammoniti: Bensebaini, Lainer (G)



La cronaca in 6 momenti chiave

15’ GOL ANNULLATO AL GLADBACH - Aveva segnato Hofmann! Gran pallone filtrante del neo-entrato Embolo, ma la posizione dell'ex Dortmund è leggermente oltre Alaba. Chiamata giusta della Var

24’ COSA HA SBAGLIATO HERNANDEZ? Gran velo di Perisic, Gnabry la mette dentro, un rimpallo della difesa del Gladbach favorisce Hernandez che si divora letteralmente un rigore in movimento. Bravo Sommer a rimanere in piedi fino all'ultimo

25’ VANTAGGIO DEL BAYERN - Ha segnato Zirkzee! Il classe 2001 approfitta di un'incredibile stupidaggine di Sommer che in fase di impostazione commette il peggiore degli errori: fare un passaggio orizzontale. L'olandese deve solo appoggiare in porta

37’ PAREGGIO DEL GLADBACH - Autogol di Pavard! Cross basso di Herrmann dalla destra e assurdo tap-in del francese che beffa Neuer. 1-1 all'Allianz Arena

66’ SI RISCATTA SOMMER - Super-intervento del portierone dei Puledri che toglie il pallone dall'angolino dopo la botta rasoterra di Gnabry da fuori area. Risultato sempre fermo sull'1-1

86’ BAYERN DI NUOVO IN VANTAGGIO - Cross basso di Pavard, tap-in facile di GOretzka. 2-1 Bayern, spietati i bavaresi

Il migliore in campo

Leon GORETZKA - Dopo essere stato il metronomo senza macchia delle prime giornate dei bavaresi post-Covid, anche l'ex Schalke 04 sente la stanchezza. Il tedesco sparisce un po' durante il match, ma all'86' è nel posto giusto al momento giusto. Gol di importanza piramidile, su quella palla c'è scritto "Titolo n° 30"

Il peggiore in campo

Yann SOMMER - Prima si supera chiudendo la saracinesca su Hernandez, poi si auto-sabota regalando l'1-0 a Zirkzee. Incommentabile

Il momento social del match

Bayern celebra il worst moment e il best moment della partita di Pavard

