Dal Borussia Dortmund che spinto dal norvegese conferma il ruolo di anti-Bayern alle norme di sicurezza sulle esultanze, il meglio e il peggio della 26a giornata della Bundesliga.

Voto 10... Al Borussia Dortmund e allo show di Erling Haaland

...Che riparte, anzi, ripartono, come se nulla fosse mai stato. Un bel 4-0 nel derby della Ruhr per confermare la seria candidatura di anti-Bayern. E qui dentro chi poteva aprire le danze se non il solito Erling Haaland. Un ragazzo che è già icona, per quanto fa in campo e per quanto fuori. Da vedere per credere l’intervista del dopo partita. 11 parole in tutto. D’altra parte è perfetto così: 13 gol, 12 presenze, 11 parole. Preciso.

Voto 9... All’aggiustatutto Bruno Labbadia

...Che era atteso, dopo il cambio in corsa, in quelle montagne russe che sono state la stagione dell’Herta Berlino. Beh, Labbadia conferma la sua fama di aggiustatutto: vittoria 0-3 sul campo dell’Hoffenheim e subito una mini-fuga dalle zone basse. D’altra parte dopo aver salvato il Wolfsburg lo scorso anno...

Bruno Labbadia insieme ai suoi ragazzi: impatto subito vincente sulla panchina dell'Herta Berlino Credit Foto Getty Images

Voto 8... Allo scatenato Kai Havertz

...Che corre, segna, ispira a tutto tondo una manovra offensiva dove detta legge. D'accordo, la difesa del Werer Brema si dimostra qualcosa di orripilante - 59 gol subiti in 25 partite giocate - però il talentino del Leverkusen, così come Haland a Dortmund, non ha dimenticato il periodo di forma. Attenzione al Bayer: fanno 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 11. Il Lipsia ora è solo a -1.

Voto 7... Al ritmo del Bayern Monaco

...Che ha dominato a Berlino sul campo dell’Union e ha confermato, almeno per ora, che la pausa non ha portato problemi. Pur non girando al massimo i bavaresi hanno lanciato un bel messaggio di superiorità, su un campo tra l’altro che in questa stagione aveva mietuto vittime importanti. Certo, senza tifo però per l’Union le cose sono state diverse.

Voto 6 – All’esultanza a distanza di sicurezza

...Perché tutto era iniziato così, con Haland e compagni che celebravano così il primo gol del “nuovo calcio”. Un’immagine che in un amen aveva fatto il giro del mondo, scatenando immediate reazione. In realtà tutto è durato molto poco, come vedremo più avanti.

Bundesliga, Erling Haland esulta dopo il gol del vantaggio del Borussia Dortmund: la prima esultanza social-distancing di sempre Credit Foto Eurosport

Voto 5... Alla prima mezz’ora del sabato

...Perché tutto il mondo si aspettava quella Bundesliga da 3,25 gol di media a partita, ma per 30 minuti su 5 campi dei gran sbadigli. Per fortuna è arrivato il norvegese, altrimenti sai che beffa per quel 320% di ascolti in più rispetto al solito fatto registrare dal campionato tedesco.

Voto 4... Al (S)fortuna Düsseldorf

...Che non riesce a prendersi 3 punti che avrebbero fatto molto comodo, specie distanziando – in termini di classifica – il fanalino di coda Paderborn. Non è girata bene però al Fortuna Dusseldorf, il cui voto 4 è riassunto più che altro nel numero di legni colpiti in 90 minuti più recupero.

Voto 3... All'impatto del Lipsia

...Che esattamente come come le altre fa fede alla regola del nulla è cambiato. Mentre Dortmund e Bayern vincono, il Lipsia ha perso un po’ il ritmo che nemmeno la pausa è riuscito a ristabilire. Solo 2 vittorie nelle ultime 8 gare, con il buon Werner inceppato a un solo gol nelle ultime 7. E alla fine all’RB è pure andata bene: senza una millimetrica VAR in pieno recupero a sancire il fuorigioco il Friburgo avrebbe portato via persino tutta la posta.

Voto 2... A Casteels e Markus Schubert

...Rispettivamente portieri di Wolfsburg e Schalke 04, autori di due belle paperone degne subito di entrare in classifica. Fortunatamente sia per il primo che per il secondo non cambiano però l’esito delle partite: il Wolfsburg la vince lo stesso e lo Schalke l’avrebbe persa in ogni caso.

Voto1... All'Eintracht Francoforte senza il suo pubblico

...Che senza il suo caldo tifo si è trovato perso. Dopo 7 minuti l’Eintracht era già sotto 0-2. Non il migliore degli adattamenti alla nuova realtà per una squadra che come tante fa dell’ambiente e del proprio pubblico un punto di forza. Ecco, se volevate una prova di quanto possa incidere, a Francoforte ne si è visto un bel saggio per i sostenitori della tesi.

Voto 0... All’inutilità di una regola del protocollo

...Perché va bene, Bundes apra, tedeschi bravissimi e qualsiasi altro complimento vi pare, però il divieto di abbracci in caso di esultanza noi non l’abbiamo proprio capito. Fino a 15 secondi prima strattoni e marcature in area, poi però in caso di gol tutti distanti e niente tocchi con mani. Ma il senso? Nessuno. E allora bravo a Boyata dell’Herta, che in barba a tutto ha pensato bene di baciare il compagno Grujic dopo il gol. Bene così, l’esultanza del BVB andava bene per i fotografi, noi continuiamo a preferire, nonostante tutto, il contatto umano. Specie se garantito da un test 8 ore prima.

Dedryck Boyata bacia il compagno Grujic dopo il gol dell'Herta Berlino. L'esultanza 'a distanza' è durata poco... E in fondo va bene così Credit Foto Getty Images

