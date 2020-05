Da 0 a 10, il Pagellone della Bundesliga: Havertz ultra-contemporaneo, Werner spietato col Mainz

Con 4 gol in 2 partita dalla ripresa del campionato, Kai Havertz è il trascinatore del Bayer Leverkusen. Ma occhio anche al 'vecchietto' Thomas Müller, vero mago nella rinascita del Bayern Monaco. Qui in mezzo anche i primi 3 punti del Werder, l'allucinante difesa del Mainz e un arbitro con pochi attributi. Il meglio e il peggio della 27a giornata di Bundesliga.

Voto 10... All'ultra-contemporaneo Kai Havertz

...Che è “caldo come una stufa” (cit). Doppietta lunedì scorso, doppietta sabato. E la più generale sensazione di essere in piena rampa di lancio. Un giocatore ultra-contemporaneo, se ci passate la definizione. Se nel calcio di oggi infatti è sempre più richiesta l'adattabilità al contesto e alle situazioni, Havertz gioca indistintamente da 7, 11, 10 e 9. Si allarga come farebbe un 7, affonda come un 11, sa muoversi e imbeccare tra le linee come un 10 e segna come un 9. Contro il ‘Gladbach un nuovo pomeriggio di onnipotenza per un ragazzo che sa fare tutto... E lo sa fare bene.

Bundesliga Pazzesca rimonta del Colonia sul Fortuna Dusseldorf! Da 0-2 a 2-2 nel finale, respira il Mainz DA 17 ORE

Voto 9... Alla vena di Thomas Müller

La vera chiave della rinascita del Bayern”, ci raccontava qui a proposito di Thomas Müller il guru del calcio tedesco in Italia, Pietro Nicolodi. Aveva ragione. Nei 5 gol del Bayern di sabato Müller è in tutte le azioni che contano: negli assist e nel passaggio geniale precedente all’assist; nel gol e nello spirito. Non sarà a volte particolarmente estetico o semplicemente bello nelle sue giocate, ma resta un giocatore straordinariamente efficacie e nonostante tutto fondamentale per i bavaresi.

Play Icon WATCH Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 5-2: gol e highlights. Davies-Muller-Lewandowski spettacolari 00:01:55

Voto 8... A Martin Hinteregger, difensore goleador

Il suo Eintracht ne ha prese 5 e lui ha anche fatto un autogol, ma nessuno in Europa segna come Martin Hinteregger. Il centrale del Francoforte si è levato la soddisfazione di piazzare una doppietta all’Allianz Arena, riaprendo una gara che sembrava morta. Davvero incredibile la sua vena in questa stagione: con 8 gol è lui il migliore marcatore dell’Eintracht.

Voto 7... Alla tripletta di Werner

E’ tornato al gol. Bravo, ma niente proclami o titoloni. La difesa del Mainz merita infatti un capitolo a parte e Werner è tornato al gol in una di quelle partite di poco spessore. Vedremo se riuscirà a tornare a fare la differenza quando davvero conta. Fin a quel momento un 7 per i numeri. Ma niente di più. Anche perché, poi, nel guardarla bene-bene la sua prova, ci sono sono anche due clamorosi gol mangiati sotto porta.

Play Icon WATCH Inter, guarda che Werner! Tripletta show nel 5-0 del Lipsia al Mainz 00:00:57

Voto 6... Al Werder che torna alla vittoria... Ma che fatica

Dopo 7 giornate senza trovare i 3 punti, il Werder Brema torna alla vittoria. Sofferta. Sudata. Col brivido finale, per quella chiamata del VAR che nega il gol del pareggio del Friburgo. Quanto servivano questi 3 punti agli anseatici, che tornano così a mettere fiato nei polmoni dopo essere stati sott’acqua a lungo. La boa salvezza a cui aggrapparsi però è ancora lontana: certo è che senza un po’ di questo ossigeno, sarebbe stata dura continuare a rimanere a galla.

Voto 5... Allo spettacolo a senso unico del derby di Berlino

Dove ci aspettavamo un po' più di pathos, per dirla tutta. E invece la partita è durata un solo tempo; il primo. Poi è uscito l'Herta del ritrovato Ibisevic e dello scatenato Labbadia, a cui confermiamo invece il voto della scorsa settimana: 9.

Voto 4... A Ermin Bicakcic

...Perché una giornata no può capitare a tutti. E’ da votaccio la dormita del centrale dell’Hoffenheim, che regala – ma letteralmente regala – un pallone che poi Srbeny è bravo a mettere nel 7. Un qualcosa a metà tra una dormita, un passaggio sbagliato, un mezzo inciampo. In gergo e senza troppi giri di parole? Una schifezza.

Voto 3... Al coraggio dell’arbitro Sören Storks

...Perché a Moenchengladbach non c’è stato solo lo show di Havertz, ma anche la piccola mano che gli ha dato l’arbitro Storks. Il calcio di rigore su Bellarabi infatti è pura follia: Bellarabi calcia e dopo un quarto d’ora gli arriva addosso l’uomo in scivolata fallosa. E’ chiaro. Palese. Ma il fischietto, richiamato anche dal VAR, non ha gli attributi per smentirsi. Peccato, perché nel gioco del pallone quello non può essere mai rigore.

Voto 2... Allo Schalke post COVID-19

...Che fa un solo tiro nello specchio al modesto Augsburg. In casa. Ottima davvero la vena dei ragazzi in blu che in queste prime due partite hanno un ruolino di marcia di 7 gol subiti e 0 fatti.

Voto 1... Alla difesa del Mainz

...Che tra andata e ritorno contro il Lipsia riesce nel capolavoro di subire 13 gol. Dicasi 13. Otto all’andata, cinque al ritorno. Una prestazione imbarazzante, per una partita che senza i 4 clamorosi errori sotto porta del Lipsia sarebbe tranquillamente potuta finire 0 a 9, superando così la già mitica impresa dell’andata. Complimenti davvero.

Play Icon WATCH Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-2: gol e highlights. Gialloneri corsari grazie a Guerreiro-Hakimi 00:00:45

Bundesliga Tripletta Werner, Mainz impresentabile: il Lipsia banchetta a Magonza e torna al 3° posto DA 20 ORE