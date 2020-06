Le pagelle di Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach 2-1: Pavard fa e disfa, Gnabry sottotono

Il Bayern supera l’ultimo vero ostacolo che lo divide dal 30° Maisterchale in extremis. Il gol all'86' di Goretzka su assist di Pavard consente agli uomini di Flick di giocarsi il titolo martedì sera contro il Werder Brema. Il terzino francese si riscatta dopo un autogol schock nel primo tempo che fa il paio con la papera del portiere dei Puledri, Sommer

Le pagelle del Bayern Monaco

Manuel NEUER 6 - Compie un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Embolo, ma poco dopo si deve arrendere al fuoco amico. Per il resto normale amministrazione

Benjamin PAVARD 6,5 - Incomprensibile autogol del francese: il cross di Herrman non è irresistibile, l'intervento assolutamente ingiustificato. Poi però si riscatta all'86' con un assist al bacio che ha il sapore di scudetto

Jerome BOATENG 6 - Pronti via libera la prateria a Thuram, salvandosi con un fallaccio. Poi trova l'equilibrio anche se Embolo gli crea qualche fastidio di troppo

David ALABA 5,5 - Si fa saltare troppe volte da Herrman: prestazione rivedibile

Lucas HERNANDEZ 5,5 - Si divora letteralmente un rigore in movimento facendosi ipnotizzare da Sommer (dal 60' DAVIES 5,5 - Non dà il valore aggiunto con la sua velocità)

Joshua KIMMICH 6 - Solita grande prestazione tra le linee con qualche lampo di genio in attacco

Mickaël CUISANCE 5,5 - Un paio di conclusioni pericolose, ma poco, pochissimo altro (dal 60' COMAN 6 - Le sue fiammate spingono sempre più all'indietro il baricentro del Gladbach. Fondamentale il suo apporto e la sua freschezza negli ultimi minuti)

Serge GNABRY 5 - Rientra dal problemino muscolare che l'ha tenuto fuori nella semifinale contro l'Eintracht. Non è al massimo e si vede

Leon GORETZKA 7 - Dopo essere stato il metronomo senza macchia delle prime giornate dei bavaresi post-Covid, anche l'ex Schalke 04 sente la stanchezza. Il tedesco sparisce un po' durante il match, ma all'86' è nel posto giusto al momento giusto. Gol di importanza piramidile, su quella palla c'è scritto "Titolo n° 30"

Ivan PERISIC 5,5 - Un passo indietro rispetto alla prestazione della semifinale di Coppa di Germania in settimana. Si vede pochissimo (dall'88' Javi Martinez S.V.)

Joshua ZIRKZEE 6,5 - Bravo nel concretizzare il regalone di Sommer: non era facilissimo. Per l'ex Feeyenoord si tratta del quarto gol in campionato da vice-Lewandowski. Va ricordato il suo anno di nascita: 2001 (dal 77' WRIEDT S.V.)

All. Hans-Dieter FLICK 7 - Il suo Bayern è stanco, un po' svogliato e orfano dei 30 gol di Robert Lewandowski e i 20 assist di Thomas Muller. Ma il valore aggiunto della sua squadra è il gruppo: tutto sono importanti. Martedì sera, salvo miracoli del Werder, festeggerà il suo primo Maisterchale da allenatore

Leon Goretzka festeggia il 2-1 contro il Gladbach Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Borussia Moenchengladbach

Yann SOMMER 4,5 - Prima si supera chiudendo la saracinesca su Hernandez, poi si auto-sabota regalando l'1-0 a Zirkzee. Incommentabile

Stefan LAINER 5,5 - Quando entra Coman va in difficoltà: mossa vincente di Flick

Matthias GINTER 5,5 - Nel primo tempo regala un cioccolatino a Hernandez, ma il francese non lo scarta. Nella ripresa un po' meglio

Nico ELVEDI 6,5 - Azzera Gnabry. Basta e avanza (dal 46' JANTSCHKE 6 - Gara pulita, pochi errori)

Ramy BENSEBAINI 5 - Decisamente più sottotono dell'andata quando segnò una doppietta

Jonas HOFMANN 5,5 - Il Bayern lo costringe a difendere, quello che gli riesce peggio

Christoph KRAMER 6 - Diligente, lavora bene tra le linee

Florian NEUHAUS 5,5 - Non riesce mai a trovare la via del tiro. Soffre Kimmich da matti

Lars STINDL 6 - Nel finale rischia di segnare il 2-2 con un tiro da distanza siderale. Gara comunque di qualità nel tridente del Borussia

Patrick HERRMAN 6 - E' il più pericoloso dei suoi, nell'inedità coppia d'attacco con Embolo. Pronti-via gli viene annullato un gol per un fuorigioco di centimetri (dal 70' WENDT 5 - Non copre bene sul cross decisivo di Pavard)

Marcus THURAM S.V. - Sfortunato il francese che prende una brutta botta dopo 30 secondi da Jerome Boateng e (dal 10' EMBOLO 6- Si mangia letteralmente l'1-0 sbagliando un facile tap-in su ribattuta di Neuer. Poi si redime con un paio di assist al bacio per Herrman. - dall'87' BENES S.V.)

Marco ROSE 5 - Normale lasciare l'Allianz Arena senza punti, ma non per come si era messa la partita. I suoi hanno abbassato troppo il baricentro negli ultimi 20 minuti, il Bayern non perdona. Ora la corsa Champions si complica...

