Il Bayer Leverkusen sarà un avversario tosto da affrontare in Europa League per le tre italiane alla caccia del trofeo, non subito ai 16esimi perché anche loro hanno vinto il proprio girone, ma le Aspirine - intanto - si sono prese la vetta della Bundesliga. Complice il rocambolesco pareggio del Bayern Monaco sul campo dell'Union Berlino (1-1), il Bayer Leverkusen realizza il sorpasso in vetta grazie al 4-1 sull'Hoffenheim con i gol di sul Bailey (doppietta), Wirtz e Alario su rigore.