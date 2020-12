Nella notte in cui Moukoko scrive la storia in Bundesliga, diventando il più giovane marcatore nella storia del campionato tedesco a 16 anni e 28 giorni, il Borussia Dortmund cade sul campo dell'Union Berlino alla seconda partita di Terzic sulla panchina: 2-1. Risultato maturato tutto nel secondo tempo dopo lo 0-0 dei primi 45', con palo di Moukoko agli sgoccioli della prima frazione. Prove generali prima del gol che arriva dopo un'ora di gioco e con il punteggio di 1-0 per l'Union dopo la rete di Awoniyi tre minuti prima: sassata di sinistro del classe 2004 del Dortmund, storia riscritta e partita rimessa nei binari giusti. Gli ospiti iniziano a spingere, Moukoko va vicino alla doppietta ma il solito Friedrich, difensore goleador, trova il quarto gol in campionato con un colpo di testa che bacia il palo e supera Burki. Con questa vittoria l'Union si porta a -1 dal Dortmund, che resta a sei lunghezze di distanza dalla capolista Bayer Leverkusen (in campo domani contro il Bayern Monaco).