Terzo pareggio consecutivo in campionato per gli uomini di Nagelsmann, che agganciano momentaneamente la testa della classifica a quota 12 punti. All'Allianz Arena Nagelsmann sceglie il turnover massiccio dati gli Bayern Monaco-Stoccarda, match valido per la sesta giornata di Bundesliga, è terminato 2-2., che agganciano momentaneamente la testa della classifica a quota 12 punti. All'Allianz Arena Nagelsmann sceglie il turnover massiccio dati gli impegni ravvicinati di Champions League , ma la squadra fatica a prendere le misure in avvio.

La gara si sblocca a partire dal guizzo di Alphonso Davies, che al 36’ sfila sul fondo e serve un cross preciso per il classe 2005 Mathys Tel, abile nell’infilare Florian Muller con una conclusione chirurgica. Per Tel si tratta del secondo gol con la maglia rossa – in coppa contro il Viktoria Koln era diventato il più giovane marcatore di sempre per il Bayern -, il primo in Bundesliga. La stoccata di del francese risolve un primo tempo giocato opaco da parte dei bavaresi: possesso sterile, pochi spunti offensivi.

Nella ripresa invece, succede di tutto: il subentrato Fuhrich rovescia gli equilibri e insacca al 58' su distrazione di Musiala. E pensare che poco prima il VAR aveva annullato un gol a Guirassy per una lieve trattenuta su Kimmich in area. Il sollievo dello Stoccarda però, dura solo due minuti: al 60' Musiala si fa perdonare con una doppia finta in area seguita da un tiro a fil di palo. Ma proprio quando la gara sembra mettersi in discesa, i bavaresi staccano la spina: lo sfortunato Guirassy tuona nuovamente, questa volta centrando la traversa. Il Bayern però non trova le energie per ripartire e sigillare i tre punti. Al 92', ecco la svolta: il solito Guirassy si incunea in area anticipando de Ligt, che in ritardo colpisce il piede dell'attaccante. Il VAR, questa volta sorride allo Stoccarda. Dal dischetto Guirassy spiazza Neuer e regala allo Stoccarda il quinto pareggio in sei partite.

Il tabellino

BAYERN MONACO-STOCCARDA 2-2

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui (63’ Stanisic), Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala (81’ Mané), Tel (63’ Sané), Gnabry (81’ Gravenberch); Muller (69’ Choupo-Moting). All. Nagelsmann.

STOCCARDA (3-5-2): Muller; Mavropanos (84’ Stenzel), Anton, Ito; Silas (75’ Perea), Karazos, Ahamada (84’ Millot), Endo (75’ Egloff), Sosa; Tomas (45’ Fuhrich), Guirassy. All. Matarazzo.

Arbitro: Christian Dingert.

Gol: 36’ Tel (B); 58’ Fuhrich (S), 60’ Musiala (B), 92’ Guirassy (S) rig.

Assist: Davies (B), Mavropanos (S), Mazraoui (B)

Ammoniti: Sosa (S), Ito (S), Sané (B), de Ligt (B), Karazor (S)

La cronaca in 9 momenti chiave

31’ - OCCASIONE GNABRY, MULLER PARA TRE VOLTE! Su cross di Mazraoui, un flipper impazzito si rovescia sul portiere dello Stoccarda. Prima Tel, poi Gnabry infrangono le loro conclusioni ravvicinate sul suo corpo. Il portiere si impossessa della sfera alla terza deviazione di un suo difensore.

34’ - TIRO A GIRO DI GNABRY! Mazraoui incrocia al limite dell'area e accomoda col tacco il tiro da fermo di Gnabry. La palla gira vicina all'incrocio!

36’ - GOL! LA SBLOCCA TEL PER IL BAYERN, 1-0! Primo gol in Bundesliga per il classe 2005. Alphonso Davies svicola sul fondo, mette in mezzo un cross rasoterra su cui si avventa Tel a rimorchio: Muller viene trafitto da un tiro preciso.

52’ - IL VAR ANNULLA UN GOL ALLO STOCCARDA! Kimmich porta palla nella sua area, sente una lieve trattenuta di Fuhrich e si siede a terra. Intanto l'azione continua e Guirassy insacca sul facile passaggio di Fuhrich. Dingert inizlamente assegna il gol, poi va a vedere al monitor e torna sui suoi passi, segnalando la lieve trattenuta di Fuhrich su Kimmich. Che rischio per il Bayern!

58’ -GOL! QUESTA VOLTA E' BUONO, FUHRICH INSACCA PER L'1-1! Suicidio del Bayern Monaco. Mavropanos anticipa Musiala nella metà campo dei roten, serve Fuhrich che da posizione defilata batte Neuer sul secondo palo.

60’ - GOL! IL BAYERN TORNA IN VANTAGGIO CON MUSIALA! Pronta reazione degli uomini di Nagelsmann: Mazraoui serve Musiala in area, il giovane del Bayer si libera con una doppia finta e punisce MUller sul secondo palo.

75’ - TRAVERSA DI GUIRASSY! Che sfortuna per l'attaccante dello Stoccarda quest'oggi. Da fermo al limite dell'area, Guirassy stampa la conclusione potentissima sull'incrocio.

90’ - MA ATTENZIONE, E' RIGORE PER LO STOCCARDA! Sanzionato un intervento in ritardo di De Ligt sul piede di Guirassy.

92’ - GOL! GUIRASSY SPIAZZA NEUER DAL DISCHETTO, 2-2 STOCCARDA

Il migliore

Noussair MAZRAOUI: bell'impatto sulla partita, si regala anche un assist per il 2-1 di Musiala. Gara giocata col piede sull'acceleratore.

Il peggiore

Thomas MULLER: impalpabile quest'oggi. Il bayern non riesce mai a chiudere la partita, e la responsabilità è anche un po' sua.

