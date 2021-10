Sono ore cruciali per Lucas Hernandez: il fratello di Theo – terzino rossonero – si è presentato oggi, lunedì 18 ottobre 2021, al Tribunale penale di Madrid. Il difensore francese, fresco vincitore di Nations League con la casacca dei Bleus, era stato convocato dal Tribunale per non aver rispettato, nel lontano 2017, un provvedimento di espulsione dopo un maltrattamento familiare. Tramite un comunicato, il Tribunale ha ordinato la sua incarcerazione.

La condanna per aver infanto questa disposizione corrisponde a un anno di reclusione. Il giocatore del Bayern potrà consegnarsi volontariamente al carcere nei prossimi 10 giorni (scadenza fissata per le ore 24 del 28 ottobre); complicata la strada del ricorso inoltrato dai suoi legali: il Giudice della corte provinciale e la burocrazia rallentano i tempi della disamina.

Il comunicato del Tribunale di Madrid

"Lucas Françoise BH è comparso oggi alle 11:30, volontariamente, un giorno prima di essere chiamato dal Tribunale penale n. 32 di Madrid, per essere chiamato a entrare in carcere per un reato di violazione della pena.

Posto che l'interessato ha riscosso in data 18 ottobre 2021 l'obbligo di entrare in un penitenziario, il termine di dieci giorni per la presentazione volontaria in carcere scade alle ore 24 di giovedì 28 ottobre"

La vicenda

I fatti che lo coinvolgono hanno inizio il 3 febbraio del 2017, il fratello di Theo (che allora giocava all'Atletico Madrid) fu coinvolto con la moglie in un reato di maltrattamento familiare in mezzo alla strada in quel di Madrid. In seguito un tribunale condannò entrambi a 31 giorni di servizi per la comunità e impedì loro di avvicinarsi o comunicare con qualsiasi mezzo per sei mesi. Ciononostante i due andarono in luna di miele a Miami e, al loro ritorno, furono fermati: Hernandez fu arrestato, sua moglie "identificata ma non detenuta". Successivamente, la Procura ha chiesto un anno di carcere per Lucas, alla luce del fatto che il calciatore aveva infranto il divieto di avvicinarsi alla moglie. La condanna arriva nel 2019 e conferma l'anno di carcere, mentre il ricorso viene respinto: ecco quindi il motivo dell'incarcerazione, la disobbedienza all'ordine restrittivo che era stato emesso nei suoi confronti.

