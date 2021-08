"Pagare moneta, vedere cammello”. Claudio Lotito sfodera un vecchio adagio molto caro per spiegare come si evolverà la trattativa che potrebbe portare nei prossimi 10 giorni, Joaquin Correa dalla Lazio all’Inter di Simone Inzaghi. Intervenuto a “90° minuto” sulla Rai, il patron biancoceleste ha parlato anche di mercato lanciando un messaggio chiaro all’Inter: la Lazio non svende i suoi calciatori.

"Correa all’Inter? Non faccio il mercato per via televisiva, si fa quando arriva una richiesta concreta e adeguata. Se la riterremo congrua, andremo avanti, altrimenti non gli daremo seguito. La regola di vita è pagare moneta, vedere cammello. Anche perché a noi non ce li regalano i giocatori. Rinforzi per Sarri? Lavoreremo fino alla fine per attrezzare la squadra e mettere il mister nelle migliori condizioni. Sono abituato a non parlare ma a fare i fatti. Io sono in silenzio, svolgo con molta responsabilità il mio ruolo facendomi carico di quelle che possono essere le esigenze di squadra e staff. Ho preso degli impegni e sono abituato a rispettarli”.

"Inzaghi è il passato... forse non ho seminato bene"

“Esordio roboante per Inzaghi con l’Inter? Sono sincero, l'Inter non l'ho vista. Mi è stato riferito che c'è stata una partenza dell'avversaria non all'insegna della grande competitività nell'approccio. Non posso esprimere giudizi. I litigi con Inzaghi? Sono momenti che fanno parte del passato. Forse non ho seminato bene...”.

